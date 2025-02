Desfiles de carnaval motivam alterações em linhas e pontos na Penha 

A SPTrans informa que, no sábado (22) e domingo (23), das 14h às 4h do dia seguinte, 16 linhas terão seus itinerários alterados para a realização de desfiles do Carnaval Vila Esperança/R. Alvinópolis e do Bloco Batucada de Nego Véio Velha Guarda de Samba, na Penha, Zona Leste da cidade.

Durante a realização do evento, três linhas terão seus pontos alterados temporariamente para o Terminal Penha do Metrô e outros dois locais, sendo a Praça Benjamin Schalch e a Rua Cel. Pedro Dias de Campos.

Percurso: Rua Alvinópolis, entre as Ruas Otília e Mirandinha, e Terminal Vila Matilde do Metrô e acessos.

Dias 22 e 23 – sábado e domingo:

Carnaval Vila Esperança – das 14h às 4h do dia seguinte

Dia 22 – sábado:

Bloco Batucada de Nego Véio Velha Guarda de Samba – das 16h às 18h

Vias envolvidas:

Rua Alvinópolis entre as ruas Otília e Mirandinha.

Terminal Vila Matilde do Metrô e acessos.

Confira as alterações:

2770/10 CPTM José Bonifácio – Metrô Vl. Matilde

Ponto inicial: sem alteração.

Ponto final: acesso entrada Metrô Penha

Ida: normal até a R. Maria Carlota, R. Dezenove de Maio, R. Atuai, R. Laurinda, R. Jorge Augusto, R. Celina, R. Demini, Av. Dr. Orêncio Vidigal, acesso ao Metrô Penha.

Volta: Metrô Penha, Pça. Benjamin Schalch, R. Cairo, Av. Dr. Orêncio Vidigal, R. Demini, R. Celina, Pça. São Gervásio, Av. Pe. Olivetanos, prosseguindo normal.

3459/10 Itaim Paulista – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a R. Maria Carlota, Vd. Dna. Matilde, R. Joaquim Marra, Av. Conde de Frontin, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

3686/21 Jd. São Paulo – Metrô Vl. Matilde (aos Domingos)

Ponto inicial: sem alteração.

Ponto final: Metrô Penha – utilizar o ponto terminal da linha 273V/10

Ida: normal até o Vd. Dona Matilde, R. Pe. Olivetanos, R. Heloísa Camargo, R. Maria Carlota, R. Dezenove de Maio, R. Atuai, R. Laurinda, R. Jorge Augusto, R. Celina, R. Demini, Av. Dr. Orêncio Vidigal, acesso ao Metrô Penha.

Volta: Metrô Penha, Pça. Benjamin Schalch, Rua Cairo, Av. Dr. Orêncio Vidigal, R. Demini, R. Celina, prosseguindo normal.

273N/10 Cidade Kemel II – Metrô Vl. Matilde

Ponto Inicial: sem alteração.

Ponto final: acesso entrada Metrô Penha.

Ida: normal até a R. Maria Carlota, R. Dezenove de Maio, R. Atuai, R. Laurinda, R. Jorge Augusto, R. Celina, R. Demini, Av. Dr. Orêncio Vidigal,acesso ao Metrô Penha.

Volta: Metrô Penha, Pça. Benjamin Schalch, R. Cairo, Av. Dr. Orêncio Vidigal, R. Demini, R. Celina, Pça. São Gervásio, Av. Pe. Olivetanos, prosseguindo normal.

3462/10 Vl. Santana – Metrô Tatuapé

Ida: normal até a Av. Amador Bueno da Veiga, Rua Candapuí, Rua Uicó, Av. São Miguel, Av. Amador Bueno da Veiga, R. Maria Carlota, Vd. Dna. Matilde, R. Joaquim Marra, Av. Conde de Frontin, prosseguindo normal.

Volta: Sem alteração.

273J/10 Jd. Romano – Metrô Penha

273V/10 Parada XV de Novembro – Metrô Penha

Ida: normal até a Av. Amador Bueno da Veiga, Rua Candapuí, Rua Uicó, Av. São Miguel, Av. Amador Bueno da Veiga, R. Maria Carlota, R. Dezenove de Maio, R. Atuai, R. Laurinda, R. Jorge Augusto, R. Celina, R. Demini, Av. Dr. Orêncio Vidigal, acesso e Metrô Penha.

Volta: sem alteração.

2772/10 Jd. Nazaré – Metrô Penha

Ida: normal até a R. Maria Carlota, R. Dezenove de Maio, R. Atuai, R. Laurinda, R. Jorge Augusto, R. Celina, R. Demini, Av. Dr. Orêncio Vidigal, acesso ao Metrô Penha.

Volta: sem alteração.

N303/11 Term. A. E. Carvalho – Term. Aricanduva

Ida: normal até a Av. Amador Bueno da Veiga, Rua Candapuí, Rua Uicó, Av. São Miguel, Av. Amador Bueno da Veiga, R. Maria Carlota, R. Dezenove de Maio, R. Atuai, R. Laurinda, R. Jorge Augusto, R. Celina, R. Demini, Av. Dr. Orêncio Vidigal, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

N342/11 Term. Penha – Jd. Danfer

Sentido Único: Terminal Penha, prosseguindo normal até a R. Maria Carlota, R. Dezenove de Maio, R. Atuai, R. Laurinda, R. Jorge Augusto, R. Celina, R. Demini, Av. Dr. Orêncio Vidigal, R. Francisco Coimbra, prosseguindo normal até Term. Penha.

2019/10 Pq. Paineiras – Shop. Penha

2203/10 Burgo Paulista – Shop. Penha

Ida: normal até a Av. Amador Bueno da Veiga, Rua Candapuí, Rua Uicó,Av. São Miguel, Av. Amador Bueno da Veiga, R. Maria Carlota, R.Dezenove de Maio, R. Atuai, R. Laurinda, R. Jorge Augusto, R. Celina, R. Demini, Av. Dr. Orêncio Vidigal, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

403A/10 CPTM José Bonifácio – Term. Penha

Ida: normal até o Vd. Dona Matilde, R. Pe. Olivetanos, R. Heloísa Camargo, R. Maria Carlota, R. Dezenove de Maio, R. Atuai, R. Laurinda, R. Jorge Augusto, R. Celina, R. Demini, Av. Dr. Orêncio Vidigal, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

2714/10 Metrô Vl. Matilde – Vl. Rui Barbosa

Ponto inicial: Pça. Benjamin Schalch – nos dias úteis

Ponto final: ponto da linha 2735/21 – Sábado e Domingo

Sentido Único: Pça. Benjamin Schalch, Rua Cairo, Av. Dr. Orêncio Vidigal, R. Demini, R. Celina, R. Atuaí, prosseguindo normal até a R. Jorge Augusto, R. Celina, R. Demini, Av. Dr. Orêncio Vidigal, R. Aquilino Vidal, R. Vera Cruz, R. Mal. Angelo Zanchi, Pça. Benjamin Schalch.

2719/10 Ermelino Matarazzo – Metrô Vl Matilde

A linha deverá operar em sistema circular

Sentido Único: Normal até a R. Maria Carlota, R. Dezenove de Maio, R. Atuai, R. Laurinda, R. Jorge Augusto, R. Celina, R. Demini, Av. Dr. Orêncio Vidigal, R. Aquilino Vidal, R. Vera Cruz, R. Mal. Angelo Zanchi, Pça. Benjamin Schalch, R. Cairo, Av. Dr. Orêncio Vidigal, R. Demini, R. Celina, Pça. São Gervásio, Av. Pe. Olivetanos, prosseguindo normal.

3731/10 Shop. Aricanduva – Metrô Vl. Matilde

Ponto inicial: sem alteração.

Ponto final: R. Cel. Pedro Dias de Campos – após o ponto da linha 3725/10.

Ida: Normal até R. Joaquim Marra, R. Dona Matilde, R. Antonio de Souza Campos, Pça. D. Duarte Leopoldo, R. Durvalina, R. Gil de Oliveira, R. Cel. Pedro Dias de Campos.

Volta: R. Cel. Pedro Dias de Campos, Av. Melchert, Av. Marcondes de Brito, R. Dona Matilde, R. Dr. Armando Brandão, R. Amaro Bezerra Cavalcanti, R. Joaquim Marra, prosseguindo normal.

Operação de Ônibus no Carnaval

A SPTrans preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar seu caminho pela passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site e pesquisar a linha para verificar os desvios.