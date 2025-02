Bloco do Fico motiva desvios de linhas no Ipiranga no sábado (22)

A SPTrans informa que no sábado (22), das 14h às 17h, 16 linhas terão seus itinerários alterados devido ao desfile do Bloco do Fico na Rua do Fico, entre a Rua Agostinho Gomes e Costa Aguiar e Rua Cipriano Barata – Rua Tabor, Rua Costa Aguiar, Rua dos Sorocabanos, Rua Cipriano Barata, no Ipiranga, Zona Sul da cidade.

A SPTrans preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar o caminho por conta da passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site e pesquisar a linha para verificar os desvios.

174M/10 Vl. Sabrina – Museu do Ipiranga

Ida: normal até a Rua Leais Paulistanos, até esquina com a Rua Costa Aguiar, aguardar a passagem do bloco, Rua Leais Paulistanos e Rua Agostinho Gomes.

Volta: Rua Agostinho Gomes, Rua dos Sorocabanos, Rua Bento Vieira, Rua Leais Paulistanos, Rua Silva Bueno, Rua do Manifesto, Rua Tabor até a esquina com a Rua Cipriano Barata, aguardar a passagem do bloco, Rua Tabor, prosseguindo normal.

314J/10 Pq. Sta. Madalena – Pça. Almeida Jr.

314V/10 Vl. Ema – Pça. Almeida Jr.

Ida: normal até a Rua do Manifesto, Rua Tabor até a esquina com a Rua Cipriano Barata, aguardar a passagem do bloco, Rua Tabor, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Leais Paulistanos, até esquina com a Rua Costa Aguiar, aguardar a passagem do bloco, Rua Leais Paulistanos, Rua Costa Aguiar, Rua Xavier Curado, prosseguindo normal.

476A/10 Ipiranga – Term. Sto Amaro

Ida: Rua Leais Paulistanos, Rua do Manifesto, Rua Tabor, Rua Agostinho Gomes, Rua dos Sorocabanos, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

477A/10 Sacomã – Term. Pinheiros

Ida: normal até a Rua Cipriano Barata, Rua dos Patriotas, Rua Bom Pastor, Rua Tabor, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Leais Paulistanos, até esquina com a Rua Costa Aguiar, aguardar a passagem do bloco, Rua Leais Paulistanos, Rua Costa Aguiar, Rua dos Sorocabanos, prosseguindo normal.

5107/10 Term. Sacomã – Pça. do Correio

Ida: normal até a Rua Lino Coutinho, Rua Xavier Curado, Rua José Chimenti, Rua do Manifesto, Rua Tabor até a esquina com a Rua Cipriano Barata, aguardar a passagem do bloco, Rua Tabor, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Leais Paulistanos, até esquina com a Rua Costa Aguiar, aguardar a passagem do bloco, Rua Leais Paulistanos, Rua Costa Aguiar, Rua dos Sorocabanos, prosseguindo normal.

5142/10 Term. Sapopemba – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Rua do Manifesto, Rua Tabor até a esquina com a Rua Cipriano Barata, aguardar a passagem do bloco, Rua Tabor, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Leais Paulistanos, até esquina com a Rua Costa Aguiar, aguardar a passagem do bloco, Rua Leais Paulistanos, Rua Costa Aguiar, Rua dos Sorocabanos, prosseguindo normal.

5145/10 Term. Sapopemba – Pça. Almeida Jr.

Ida: normal até a Rua do Manifesto, Rua Tabor até a esquina com a Rua Cipriano Barata, aguardar a passagem do bloco, Rua Tabor, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Leais Paulistanos, até esquina com a Rua Costa Aguiar, aguardar a passagem do bloco, Rua Leais Paulistanos, Rua Costa Aguiar, Rua Xavier Curado, prosseguindo normal.

519M/10 São Mateus – Museu do Ipiranga

Obs: Essa linha deverá operar com o ponto final na Rua Leais Paulistanos, atrás da linha 874T-10.

Ida: normal até a Rua Cap. Pacheco e Chaves, Viad. Cap. Pacheco e Chaves, Rua dos Patriotas, Rua Cipriano Barata, Rua dos Sorocabanos, Rua Bento Vieira, Rua Leais Paulistanos, Rua Silva Bueno, Rua do Manifesto, Rua Cônego Januário, Av. do Estado, Rua Leais Paulistanos.

Volta: Rua Leais Paulistanos, Rua do Manifesto, Rua Tabor até a esquina com a Rua Cipriano Barata, aguardar a passagem do bloco, Rua Tabor, Av. Ricardo Jafet, Pça. do Monumento, Av. Nazaré, Rua Maurício de Castilho, Rua Paulo Bregar, Av. Ricardo Jafet, Pça. do Monumento, Rua Leais Paulistanos, até esquina com a Rua Costa Aguiar, aguardar a passagem do bloco, Rua Leais Paulistanos, Rua dos Sorocabanos, Rua Bento Vieira, Rua Leais Paulistanos, Rua Silva Bueno, Rua do Manifesto, Rua Cônego Januário, Av. do Estado, Rua Leais Paulistanos.

874T/10 Ipiranga – Lapa

Ida: Rua Leais Paulistanos, Rua do Manifesto, Rua Tabor até a esquina com a Rua Cipriano Barata, aguardar a passagem do bloco, Rua Tabor, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Leais Paulistanos, até esquina com a Rua Costa Aguiar, aguardar a passagem do bloco, Rua Leais Paulistanos, Rua Costa Aguiar, Rua dos Sorocabanos, prosseguindo normal.

477P/10 Ipiranga – Rio Pequeno

Ida: normal até a Rua Lino Coutinho, Rua Xavier Curado, Rua José Chimenti, Rua do Manifesto, Rua Tabor até a esquina com a Rua Cipriano Barata, aguardar a passagem do bloco, Rua Tabor, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Leais Paulistanos, até esquina com a Rua Costa Aguiar, aguardar a passagem do bloco, Rua Leais Paulistanos, Rua Costa Aguiar, Rua dos Sorocabanos, prosseguindo normal.

5028/10 Conj. Hab. Heliópolis – Metrô Alto do Ipiranga

Sentido Metrô Alto do Ipiranga: normal até a Rua Agostinho Gomes, Rua Cônego Januário, Rua Costa Aguiar até esquina com a Rua Tabor, aguardar a passagem do bloco, Rua Costa Aguiar, Rua dos Patriotas, prosseguindo normal.

Sentido Conj. Hab. Heliópolis – Metrô Alto do Ipiranga: sem alteração.

575C/10 Ipiranga – Vl. Matias

Ida: Rua Leais Paulistanos, Rua do Manifesto, Rua Tabor, Rua Agostinho Gomes, Rua Xavier Curado, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.

476G/10 Jd. Elba Ibirapuera

476G/41 Vl. Industrial – Metrô Ana Rosa

Ida: normal até a Rua do Manifesto, Rua Tabor até a esquina com a Rua Cipriano Barata, aguardar a passagem do bloco, Rua Tabor, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua Leais Paulistanos, até esquina com a Rua Costa Aguiar, aguardar a passagem do bloco, Rua Leais Paulistanos, Rua Costa Aguiar, Rua Xavier Curado, prosseguindo normal.

514T/10 Term. Sacomã – Conj. Hab. Teotônio Vilela

Ida: normal até a Rua Bom Pastor, Rua dos Sorocabanos, até a Rua Costa Aguiar, aguardar a passagem do bloco, Rua dos Sorocabanos, Rua Silva Bueno, prosseguindo normal.

Volta: normal até a Rua do Manifesto, Rua Tabor até a rua Cipriano Barata, aguardar a passagem do bloco, Rua Tabor, prosseguindo normal.