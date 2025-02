SPTrans altera itinerários na Freguesia do Ó para desfile de bloco de carnaval no domingo (23)

A SPTrans informa que, das 13h às 18h de domingo (23), as linhas 1026/10 Vl. Iara – Conexão Petrônio Portela, 1034/10 Vl. Iara – Conexão Vl. Iório e 8542/21 Brasilândia – Term. Lapa terão desvios em seus itinerários durante a passagem do bloco Cordão do Congo, na Freguesia do Ó, Zona Norte da cidade.

Vias envolvidas:

Concentração: R. Raulino Galdino da Silva, 310

R. Raulino Galdino da Silva, 310 Dispersão: R. Manoel de Sousa Azevedo, 48

R. Manoel de Sousa Azevedo, 48 R. Raulino Galdino da Silva, R. Matias Arrudão, Av. Tomás Rabêlo e Silva, R. Manoel de Sousa Azevedo, R. Xavier da Silva Ferrão, R. Maria Nazaro da Silva, R. Joaquim Ribeiro, R. Manoel de Sousa Azevedo.

Confira as alterações:

1026/10 Vl. Iara – Conexão Petrônio Portela

Ida: normal até Av. Elísio de Teixeira Leite, Pça. Santa Clara de Assis, R. Valêncio Augusto de Barros Filho, R. Joaquim Ribeiro, Av. Elísio Teixeira Leite, R. Homero Francisco Terra, Estrada do Sabão, prosseguindo normal.

Volta: normal até Estrada do Sabão, R. Homero Francisco Terra, Av. Elísio de Teixeira Leite, R. Joaquim Ribeiro, R. Valência Augusto de Barros Filho, Pça. Santa Clara de Assis, Av. Elísio de Teixeira Leite, prosseguindo normal.

1034/10 Vl. Iara – Conexão Vl. Iório

Ida: normal até Av. Elísio de Teixeira Leite, Pça. Santa Clara de Assis, R. Valêncio Augusto de Barros Filho, R. Joaquim Ribeiro, Av. Fuad Lutfalla, prosseguindo normal.

Volta: normal até Av. Fuad Lutfalla, R. Salazar Moscoso, R. Huasca de Vergara, Av. Elísio de Teixeira Leite, R. Joaquim Ribeiro, Pça. Santa Clara de Assis, Av. Elísio de Teixeira Leite, prosseguindo normal.

8542/21 Brasilândia – Term. Lapa

Circular: normal até Estrada do Sabão, Praça Luiza Mahin, Estrada do Sabão, prosseguindo normal.

A linha deverá operar em sistema circular com ponto final no Term. Lapa.

Operação de Ônibus no Carnaval

A SPTrans preparou um site especial para o passageiro consultar se sua linha de ônibus precisará desviar seu caminho pela passagem dos blocos de rua. Basta acessar o site e pesquisar a linha para verificar os desvios.