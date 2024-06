Seminário debate desafios do Plano Nacional de Educação

Os desafios do cumprimento do atual Plano Nacional de Educação (PNE) e a construção de um novo instrumento que reflita as reais necessidades de profissionais da educação, estudantes e comunidades escolares serão tema de seminário na próxima segunda-feira (17/6).

O evento ocorre das 18h30 às 21h na sede da Ação Educativa (Rua General Jardim, 660, Vila Buarque, São Paulo) e é realizado em parceria com o Consórcio Intermunicipal Grande ABC e entidades que compõem o Observatório Regional de Políticas Educacionais do Grande ABC.

O seminário “10 anos de PNE, e agora?” vai discutir como novo PNE poderá contribuir para o que país avance na redução das desigualdades educacionais.

As inscrições para participar do evento presencial podem ser feitas por meio do link http://bit.ly/10anosPNE. O seminário será transmitido ao vivo pelo canal da Ação Educativa no Youtube (https://www.youtube.com/acaoeducativa).

Serviço

Seminário 10 Anos de PNE, E Agora?

Dia 17 de junho, segunda-feira, das 18h30 às 21h

Local: Ação Educativa

Rua General Jardim, 660, Vila Buarque, São Paulo.