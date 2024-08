Semasa realiza atividades de educação ambiental em agosto para promover sustentabilidade

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), por meio da Gerência de Educação e Mobilização Ambiental, promoverá atividades ao longo de agosto com o objetivo de incentivar práticas sustentáveis entre os munícipes, contribuindo para um futuro mais saudável para as próximas gerações.

Em parceria com o Crisa (Centro de Referência do Idoso de Santo André), a autarquia realizará uma visita ao Aterro Sanitário de Santo André, no dia 21 de agosto, às 9h. O objetivo é que os participantes possam refletir sobre os padrões de consumo e a importância da coleta seletiva.

Durante a atividade, aberta ao público, os visitantes terão a oportunidade de conhecer o destino dos resíduos sólidos, entender a realidade de 80 famílias que vivem da venda de materiais nas cooperativas de reciclagem e aprender sobre a destinação correta de resíduos volumosos ou perigosos.

A idade mínima para participar é a partir de 11 anos, sendo que menores de idade devem estar acompanhados por um responsável. O transporte até o local é de responsabilidade dos participantes. Para se inscrever, é necessário ligar no número 4433-9050 ou mandar e-mail para [email protected].

Nos dias 23 e 30 de agosto, das 9h às 12h, acontece a oficina “Uso Racional de Chás Medicinais”. No encontro, os interessados poderão esclarecer o que caracteriza uma planta como medicinal, a quantidade segura para o consumo, as espécies mais utilizadas, além dos riscos e benefícios associados ao seu uso.

A atividade, que inclui uma parte teórica e outra prática com visita ao horto de plantas medicinais da Emea (Escola Municipal de Educação Ambiental Parque Tangará – Parque Escola), é destinada aos agentes de saúde do Parque Andreense e do Parque Miami, além de moradores do entorno das unidades de saúde e também o público geral. As inscrições podem ser realizadas com os agentes de saúde do local pelo mesmo telefone ou e-mail.

A agenda de atividades de educação ambiental reforça o compromisso com a sensibilização da população sobre práticas sustentáveis e a preservação dos recursos naturais. Ao abordar temas como o uso responsável de plantas medicinais e a correta destinação de resíduos sólidos, essas iniciativas ampliam o conhecimento da comunidade e fortalecem a conexão das pessoas com o meio ambiente.