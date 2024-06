Semasa promove Breshopping Sustentável e Gincana Ecológica no Morro da Kibon

O Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Básico de Santo André), em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, realiza neste sábado (22), um dia repleto de diversão e solidariedade para os moradores do Morro da Kibon (Comunidade Vista Alegre), que recebe pela primeira vez as edições dos projetos Breshopping Sustentável e da Gincana Ecológica.

Ambas as ações socioambientais estão alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU (Organização das Nações Unidas) e integram a programação do Junho Verde, o Mês do Meio Ambiente. No Breshopping, os munícipes poderão escolher até três peças, que incluem roupas e calçados femininos, masculinos, infantis, além de cintos, bolsas, cachecóis e outros acessórios.

Durante a Gincana, os participantes se envolvem em diversas atividades lúdicas, como roleta da sorte, tomba-lata, bola ao cesto e minigolfe, acumulando pontos ao longo do evento. No final, as crianças podem escolher um brinquedo entre bonecas, carrinhos, patins, bicicletas e muito mais.

Todos os itens distribuídos foram arrecadados por meio de doações nas Estações de Coleta do município. As peças passam por um processo de avaliação e higienização sustentável antes de serem destinadas aos seus novos donos. As duas iniciativas são importantes, pois evitam que esses materiais sejam destinados ao Aterro Municipal de Santo André e, ainda, ajudam comunidades mais vulneráveis.

O evento é totalmente gratuito e acontece das 10h às 15h, na Praça Felício Lopes da Silva, onde haverá distribuição de pipoca, suco e algodão doce aos munícipes.