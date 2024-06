Semasa intensifica aferições de fumaça preta em veículos da frota circulante do município

Para combater a poluição atmosférica e garantir melhores níveis da qualidade do ar, a Fiscalização Ambiental do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) segue o planejamento de aferições de fumaça preta dos veículos a diesel que circulam pelo município, autuando os que apresentam níveis em desconformidade à legislação vigente. Neste ano, foram 52 blitze – até o início de junho – com 1.012 orientações, 451 veículos aprovados e 444 autuações.

As blitze integram o ProAr (Programa da Qualidade do Ar) de Santo André, que fazem parte das atividades de fiscalização e combate aos crime ambientais de Santo André. Atuando para auxiliar os motoristas e proprietários a manterem os veículos com as manutenções em dia, o Semasa concede um prazo ao interessado para efetuar a manutenção e passar por nova vistoria em uma oficina credenciada pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). Se aprovados nestas oficinas, os responsáveis podem receber um desconto de até 90% no valor da multa.

Além da frota circulante movida a diesel, o Semasa também realiza inspeções anuais nos ônibus municipais da SATrans e nos veículos da frota pública. Para fazer a aferição, os agentes usam o opacímetro, aparelho que mede a opacidade de fumaça emitida pelo escapamento dos veículos. O equipamento permite maior precisão na aferição da fumaça preta e imprime o relatório no ato da medição. Todos os veículos aprovados recebem um selo do ProAr do ano vigente.

O aumento do número de veículos e os impactos ambientais causados pelas emissões reforçam a importância do ProAr. A redução de fumaças e outros gases causadores do efeito estufa é crucial para mitigar a poluição atmosférica, um dos principais desafios ambientais atuais. Emissões de poluentes, como fumaça preta e dióxido de carbono (CO2), deterioram a qualidade do ar e afetam a saúde pública, causando doenças respiratórias e cardiovasculares. Medidas como a fiscalização de veículos e a promoção de práticas sustentáveis são essenciais para proteger o meio ambiente e garantir um futuro mais saudável.