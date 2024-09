Semasa comemora Dia da Árvore com oficinas temáticas sobre Mata Atlântica

Para celebrar o Dia da Árvore, o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André), por meio da Gerência de Educação e Mobilização Ambiental, oferece duas oficinas gratuitas neste mês de setembro. Voltadas à temática da Mata Atlântica, bioma presente em Santo André, as atividades são abertas a todos os interessados e as inscrições já estão disponíveis.

A primeira oficina ocorre no dia 13 (sexta-feira), às 9h, e abordará sobre os frutos nativos da Mata Atlântica. Os participantes terão a oportunidade de conhecer mais sobre araçá, uvaia, grumixama e o cambuci, e degustar alguns desses frutos.

Já no dia 20 (sexta-feira), também a partir das 9h, o público poderá entender mais sobre as plantas ornamentais existentes na Mata Atlântica, permitindo a sensibilização dos participantes quanto à biodiversidade do bioma e a necessidade de sua conservação. A atividade será dividida em parte teórica e prática, com visita ao cactário, bromeliário e orquidário da Escola Municipal de Educação Ambiental (Emea) Parque Tangará – Parque Escola.

Os dois encontros acontecem na Emea e serão conduzidos pela mestre em biodiversidade vegetal e meio ambiente pelo Instituto de Pesquisas Ambientais, Juliana Moreira Bianchi. As inscrições devem ser feitas pelo e-mail [email protected] ou pelo telefone 4433-9050. Haverá emissão de certificado aos participantes.

O Dia da Árvore é comemorado oficialmente no dia 21 de setembro e foi criado para ampliar a sensibilização das pessoas acerca da necessidade de conservação das espécies vegetais, tão fundamentais para o equilíbrio ecológico e natural do planeta. Com as mudanças climáticas, torna-se ainda mais urgente compartilhar conhecimentos sobre a flora, além dos impactos ocasionados pelas atividades humanas no meio ambiente.