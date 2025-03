Semana do Consumidor 2025: Transportes Metropolitanos recebem postos do Procon-SP

Para marcar o Dia Internacional do Consumidor, celebrado em 15 de março, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos (STM) e o Procon-SP vão instalar na próxima semana postos de atendimento nas estações Corinthians-Itaquera e Tamanduateí (CPTM), Tatuapé (Metrô) e no Terminal Metropolitano Jabaquara, da EMTU. Estes postos, com atendimento gratuito, vão funcionar nos dias 10, 11, 12, 13 e 14/03, sempre das 9h às 15h. O objetivo é orientar os consumidores sobre seus direitos – o que favorece o controle financeiro e consequentemente melhora a qualidade de vida – e também receber reclamações.

Os interessados poderão tirar suas dúvidas e receber orientações qualificadas dadas por especialistas da conceituada entidade de defesa do consumidor, que este ano completa 49 anos de existência. Os especialistas do PROCON-SP estarão à disposição dos passageiros até para indicar práticas responsáveis de compras, como, por exemplo, evitar comprar produtos oferecidos por ambulantes não autorizados nos trens da CPTM e do Metrô.

Sobre a data

A data foi escolhida em função de um discurso do então presidente dos Estados Unidos, John F. Kennedy, em 1962, no qual ele salientou que todo consumidor tem direito, essencialmente, à segurança, à informação, à escolha e de ser ouvido.

Serviço – Postos de atendimento aos consumidores

De segunda a sexta-feira (10/03 a 14/03)

Locais:

CPTM: Corinthians-Itaquera (Linha 11-Coral) e Tamanduateí (Linha 10-Turquesa)

EMTU: Terminal Metropolitano Jabaquara

Metrô: Tatuapé (Linha 3-Vermelha)