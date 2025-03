Metrô reforça frota com 562 viagens extras para eventos pós-carnaval

O Metrô de São Paulo vai reforçar a frota e oferecer 562 viagens extras neste fim de semana (8 e 9) para atendimento ao público dos eventos de pós-carnaval na cidade, pelas linhas 1-Azul, 2-Verde e 3-Vermelha.

No sábado (8), a oferta de viagens terá um incremento de 31,5% em relação a um sábado típico, com 112 viagens extras na Linha 1-Azul, 87 na Linha 2-Verde e 97 na Linha 3-Vermelha. No domingo (9), o aumento será de 26,5%, com 80 viagens adicionais na Linha 1-Azul, 57 na Linha 2-Verde e 129 na Linha 3-Vermelha. A Linha 15-Prata manterá sua programação habitual.

Além disso, as estações mais próximas do Sambódromo do Anhembi, Palmeiras-Barra Funda (Linha 3-Vermelha) e Portuguesa-Tietê (Linha 1-Azul), terão o fluxo acompanhado em tempo real. Caso necessário, trens reservas poderão ser inseridos na operação para atender o público que vai ao desfile das campeãs neste sábado (8).

A mesma estratégia será adotada no sábado (8) e no domingo (9) para quem vai aos bloquinhos, com reforço de contingente nas estações mais movimentadas e incremento de trens caso necessário. Vale lembrar que não haverá alteração nos horários de funcionamento do sistema, que seguirá operando das 4h40 à 0h.

Essa estratégia tem o objetivo de proporcionar mais facilidade aos foliões, incentivando o uso do transporte público para chegar aos eventos, assim como ocorreu durante o Carnaval, quando o Metrô operou de forma ininterrupta por três dias e transportou quase 9 milhões de passageiros.

Para uma viagem mais tranquila, o Metrô recomenda que os passageiros adquiram seus bilhetes com antecedência, fiquem atentos a seus pertences e sigam as orientações dos funcionários. Situações suspeitas podem ser informadas diretamente aos empregados ou pelos canais de atendimento, como o SMS Segurança ((11) 97333-2252) e o aplicativo Metrô Conecta.