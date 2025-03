Quase 9 milhões de pessoas foram transportadas pelo Metrô ao longo do Carnaval

O balanço da operação do Carnaval do Metrô revela um grande esforço para garantir a mobilidade e a segurança dos passageiros durante os dias de folia. Pela primeira vez, a circulação dos trens foi ininterrupta por três dias, garantindo transporte rápido e seguro para quem foi ao Sambódromo do Anhembi acompanhar os desfiles das escolas de samba ou se divertir nas centenas de blocos espalhados pela cidade.

Para atender a demanda de passageiros foram realizadas 1.023 viagens extras entre os dias 28 de fevereiro e 4 de março, um incremento de 14,5% de viagens se comparado a um feriado típico. Considerando somente as madrugadas dos dias 1, 2 e 3 de março, as viagens extras realizadas responderam por um aumento de 20% durante os três dias de operação especial.

Durante esse período, de sexta-feira (28) a terça-feira (4), foram quase nove milhões de passageiros transportados, refletindo o sucesso da operação. Nas estações Portuguesa-Tietê e Palmeiras-Barra Funda, que funcionaram 24 horas para embarque, foram atendidos mais de 18 mil passageiros somente no intervalo de extensão da meia-noite às 4h40, ao longo dos três dias de operação ininterrupta. Esses números refletem uma proporção significativa de pessoas que optaram pelo Metrô para ir e voltar do Sambódromo do Amhembi, incluído também o horário regular, demonstrando o sucesso da iniciativa e a utilidade da operação estendida para o público.

Além disso, o esquema de segurança foi reforçado em diversas estações para proporcionar mais tranquilidade aos passageiros. O resultado desta estratégia foi a redução de 100% no número de ocorrências registradas no Carnaval deste ano. No total, foram apenas quatro registros, todos com a identificação dos envolvidos. Enquanto que em 2024, foram oito ocorrências.

Também foram registrados neste Carnaval mais de mil objetos esquecidos nas estações, que poderão ser recuperados pelos seus donos na Central de Achados e Perdidos, localizada na estação Sé, por um período de até 90 dias. Como de costume, itens como cartões de banco, bilhetes de transporte, documentos, celulares, fones, livros e óculos foram os mais perdidos.

“Hub de serviços” do Metrô foi sucesso no Carnaval

O “hub de serviços” do Metrô no Carnaval ofereceu vários serviços gratuitos nas estações Vila Madalena, República, Anhangabaú, Palmeiras-Barra Funda e Sé, entre os dias 1 e 4 de março. Houve distribuição de protetor solar, bebedouros da Sabesp, entrega de preservativos, informações turísticas e itinerários da SPTuris, além de maquiagem carnavalesca e orientação para deslocamento ao Sambódromo na estação Portuguesa-Tietê. Também foram realizadas campanhas de conscientização no trânsito pelo Detran-SP, distribuição de squeezes e apresentação de banda de marchinhas na estação República.

A operação diferenciada do Metrô contou com parceria com o Carnaval da Cidade e o CarnaUOL, dois dos grandes eventos que mobilizaram a população para se transportarem até os locais de folia. As iniciativas também tiveram apoio da Sabesp, SMTur, SPTuris, SMS, Detran, Needs/RD Saúde, Mary Kay e Autopass.