Duas estações da CPTM recebem ação referente a Semana do Consumidor

Na próxima semana, de segunda (10/03) a sexta-feira (14/03), das 09h às 15h, as estações Corinthians-Itaquera e Tamanduateí receberão um plantão de agentes do Procon/SP para atendimento com os passageiros que moram e ou fizeram compras na região metropolitana de São Paulo.

Durante a Semana do Consumidor, os profissionais do Procon/SP vão fazer orientações com relação ao consumo, com dicas de renegociação de dívida, direitos pós-compra, política de trocas, regras para compras online, entre outras atividades.

Os passageiros também poderão fazer cadastro para abertura de reclamação de consumo. Para isso, basta apresentar os documentos de identificação (RG, CPF), comprovante de residência, além dos comprovantes relacionados à compra efetuada e à empresa.

Serviço

Plantão Semana do Consumidor com Procon/SP

Data: 10 a 14/03, das 09h às 15h

Locais: Estação Corinthians-Itaquera, que atende a Linha 11-Coral e Estação Tamanduateí, que atende a Linha 10-Turquesa