Semana do Cinema: confira salas próximas a estações de trem e metrô

Quem não gosta de uma programação interessante e com preço popular? Até o próximo dia 12, os amantes da sétima arte podem curtir a Semana do Cinema, uma iniciativa da Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas (Feneec) que busca tornar a experiência mais acessível. Neste período, os cinemas oferecerão ingressos a R$10 para filmes nacionais e internacionais em vários horários.

Para curtir essa programação, os participantes podem economizar ainda mais utilizando o transporte público. Considerando o valor do ingresso e do bilhete do transporte sobre trilhos é possível curtir o passeio gastando apenas R$ 20,40 por pessoa. Além disso, as redes de cinemas participantes também oferecerão descontos em combos de pipoca e refrigerante para tornar o passeio mais atrativo.

Entre os filmes em cartaz, há opções para todos os públicos, como “O Rei Leão”, “O Auto da Compadecida 2” e “Chico Bento e a Goiabeira Maraviósa”. Também fazem parte da campanha, obras indicadas ao Oscar, como “Ainda Estou Aqui”, “Wicked”, “Anora” e “Nosferatu”.

Confira algumas salas de cinemas próximas a estações das linhas 4-Amarela, 5-Lilás e 9-Esmeralda:

Linha 4-Amarela

Estação Paulista-Pernambucanas:

Espaço Petrobras de Cinema

REAG Belas Artes

CineMarquise

Estação Fradique Coutinho:

Cinesala

Estação República:

Cine Marabá

Linha 5-Lilás

Estação Largo Treze

Cinépolis – Largo Treze

Estação Campo Limpo

Cine Araújo Campo Limpo

Linha 9-Esmeralda

Estação Vila Lobos-Jaguaré

Cinemark Villa-Lobos (Shopping Villa-Lobos)

Estação Hebraica-Rebouças:

Cinemark Eldorado (Shopping Eldorado)

Estação Vila Olímpia:

Cinépolis JK Iguatemi (Shopping JK Iguatemi)

Estação Morumbi:

Cinemark Market Place (Shopping Market Place)

Estação Jurubatuba:

Cinemark SP Market (Shopping SP Market)