Linha 5-Lilás comemora 6 anos de operação com recordes e avanços em inclusão

A linha 5-Lilás, operada pela ViaMobilidade, chega ao seu 6º aniversário consolidada como um dos principais eixos de transporte da cidade de São Paulo. Desde o início de sua operação, em agosto de 2018, a linha já transportou mais de 827 milhões de passageiros (cerca de 70 vezes a população da cidade de São Paulo), realizando mais de 1,19 milhões de viagens (quase 550 por dia), percorrendo uma distância superior a 24 milhões de km (mais de duas voltas ao redor da Terra por semana), números que refletem sua importância na mobilidade urbana paulistana.

Ao longo desse período, a linha 5-Lilás não só se destacou pelo volume de passageiros transportados, mas também por suas realizações significativas. Em 6 de março de 2020, a linha registrou um recorde diário de 652.477 passageiros, o que equivale a 15 vezes a capacidade do Allianz Parque.

Além disso, a ViaMobilidade tem se dedicado a promover a inclusão e a diversidade no transporte público transportando, em média, 3 mil pessoas com deficiência (PCDs) por mês entre as 17 estações que compõem a linha que conecta Capão Redondo à Chácara Klabin.

“Os números que atingimos nestes seis anos de operação refletem nosso compromisso em oferecer um transporte de qualidade, que não apenas conecta diferentes pontos da cidade, mas também transforma a experiência dos passageiros e apresenta inovações para o setor de mobilidade. Estamos empenhados em continuar inovando e aprimorando nossos serviços para atender melhor a população”, afirma Antônio Marcio, diretor de operações da CCR Mobilidade.

Investimentos e compromisso

Nos últimos anos, a empresa realizou uma série de melhorias na infraestrutura da linha 5-Lilás, por exemplo, a substituição do piso emborrachado por porcelanato e a modernização da iluminação, oferecendo mais conforto e segurança aos passageiros. E todas as estações da linha foram equipadas com portas de plataforma e monitores que informam o status da linha em tempo real, aprimorando a experiência dos usuários.

A sustentabilidade também é um pilar fundamental na agenda da companhia, que integra práticas como o uso de eficiência energética, compensação de emissões de carbono e gestão de resíduos. A automação dos bicicletários e o incentivo ao uso de bicicletas, aliados à integração entre diferentes modais de transporte, fortalecem o compromisso da empresa com a mobilidade sustentável. No setor de tráfego, a empresa alcançou um marco notável com 40% de mulheres atuando como Operadoras de Trem, superando os padrões globais e refletindo seu compromisso com a agenda de ESG (Ambiental, Social e Governança).