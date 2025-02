Expansão da Linha 4-Amarela avança com novo cronograma

No mês de junho do ano passado, um aditivo contratual foi firmado entre a ViaQuatro, integrante do grupo CCR, responsável pela operação da Linha 4-Amarela do metrô de São Paulo. Na ocasião, as obras estavam previstas para iniciar em dezembro de 2024.

Atraso nas obras e novas previsões

Ainda segundo o cronograma apresentado, a entrega e início da operação das novas estações continuam programados para 2028, com um investimento total estimado em R$ 3,4 bilhões. Essa expansão é projetada para beneficiar aproximadamente 150 mil usuários diariamente.

Atualmente, a Linha 4-Amarela se estende por 12 quilômetros, ligando a estação Luz, localizada no coração da cidade, à Vila Sônia, na zona oeste. A ampliação da linha foi uma das promessas de campanha do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Avanços na Linha 6-Laranja

Recentemente, na terça-feira, dia 4, o governador participou de um evento que marcou a conclusão da tunelação do trecho noroeste da futura Linha 6-Laranja. Este projeto está sob responsabilidade da empresa espanhola Acciona e prevê uma entrega parcial para 2026 e total para 2027.

As movimentações em torno das linhas de metrô na capital paulista refletem um esforço contínuo para melhorar a infraestrutura de transporte público e atender à crescente demanda dos usuários.