10 filmes para assistir na Semana do Cinema, que tem ingressos a R$ 10

A 6ª Semana do Cinema, uma iniciativa promovida pela Feneec (Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas), em parceria com a ABRAPLEX (Associação Brasileira das Empresas Exibidoras Cinematográficas Operadoras de Multiplex) e a Ingresso.com, teve início nesta quinta-feira, 6 de fevereiro, e se estenderá até a próxima quarta-feira, 12 de fevereiro. Diversas redes de cinema, como Cinemark, UCI Cinemas, Kinoplex, Cinépolis e Cinesystem, entre outras, estão participando do evento.

Durante esta semana especial, o valor das sessões básicas foi fixado em R$ 10. Além disso, os cinemas podem disponibilizar promoções adicionais em sessões em 3D ou em salas especiais. Os interessados devem consultar diretamente as bilheteiras ou os sites das respectivas redes para mais detalhes sobre essas ofertas.

Entre os filmes destacados para esta edição da Semana do Cinema, estão:

Emilia Pérez – Com atuação de Zoë Saldaña (Avatar: O Caminho da Água), o filme narra a história de uma advogada que recebe um pedido inusitado de um líder de cartel de drogas, interpretado por Karla Sofía Gascón (Rebelde). Ela é solicitada a ajudá-lo a realizar seu sonho de se transformar na mulher ideal.

Baby – A trama acompanha Wellington (João Pedro Mariano) após sua liberação de um centro de detenção juvenil. Em São Paulo, ele conhece Ronaldo (Ricardo Teodoro), um garoto de programa, e juntos enfrentam uma relação marcada por conflitos e dilemas emocionais.

Conclave – O filme retrata o processo secreto de escolha de um novo Papa após a morte inesperada do pontífice. Ralph Fiennes interpreta o cardeal Lawrence, responsável por conduzir esse evento misterioso.

A Verdadeira Dor – A narrativa foca nos primos David (Jesse Eisenberg) e Benji (Kieran Culkin), que se reencontram para uma viagem à Polônia em homenagem à avó. No entanto, antigas rivalidades emergem durante a jornada.

Moana 2 – Três anos após suas aventuras anteriores, Moana (Auli'i Cravalho) recebe um chamado ancestral para ajudar seu povo a se reconectar. Ela conta com a ajuda do semideus Maui (Dwayne Johnson), que não permitirá que ela embarque nessa nova missão sozinha.

A Rolling Stone Brasil também lançou um especial impresso dedicado ao cinema, trazendo entrevistas com grandes nomes da sétima arte, como Francis Ford Coppola. O cineasta celebra seus 85 anos no lançamento de seu novo projeto, Megalópolis, uma produção ambiciosa que levou quatro décadas para ser realizada. Coppola compartilha sua visão sobre a criatividade na indústria cinematográfica e menciona a influência brasileira em sua obra.

O especial inclui ainda conversas com Walter Salles, Fernanda Torres e Selton Mello sobre o filme Ainda Estou Aqui, além de uma lista dos 100 melhores filmes da história e detalhes sobre lançamentos futuros de plataformas como Globoplay e Globo Filmes. O novo número da revista está disponível nas bancas e pode ser adquirido na loja da editora Perfil pelo valor de R$ 29,90.