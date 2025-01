Semana de Planejamento das Fatecs aborda aplicação dos princípios ESG

A Unidade de Ensino Superior de Graduação (Cesu) do Centro Paula Souza (CPS) está com inscrições abertas para as atividades online da 16ª edição da Semana de Planejamento e Aperfeiçoamento Pedagógico (SPAP) das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs), que começam na próxima segunda-feira, 3 de fevereiro.

Neste ano, o evento aborda o tema A importância da sustentabilidade no desenvolvimento das competências no Ensino Superior Tecnológico. Diretores, coordenadores e professores das Fatecs e Escolas Técnicas Estaduais (Etecs), além do público externo, podem se inscrever gratuitamente pelo site opus.cps.sp.gov.br, até a data do evento, às 9 horas.

O conceito e a aplicação dos princípios ESG (sigla em inglês para Sustentabilidade Ambiental, Social e Governança Corporativa) têm se tornado fundamentais para promover o desenvolvimento sustentável e responsável em diversas áreas. No contexto do Ensino Superior Tecnológico, são princípios essenciais para formar profissionais capacitados, éticos e preparados.

“Nosso principal objetivo a cada semestre é trazer para a SPAP temas que mantenham nossa comunidade acadêmica atualizada”, explica o coordenador de Ensino Superior de Graduação, Robson dos Santos. “Desta forma, capacitamos o corpo docente para que preparem os alunos das Fatecs para os desafios apresentados pela sociedade e pelo mercado de trabalho contemporâneos”.

Uma das novidades é o curso superior de tecnologia em Gestão da Sustentabilidade Ambiental, Social e Governança Corporativa, que será oferecido na Fatec Rio Claro, localizada na Região de Campinas. A nova unidade começa as atividades neste primeiro semestre de 2025.

Abertura e mesa-redonda

Participam da cerimônia de abertura online, a partir das 14 horas, o diretor-superintendente do CPS, Clóvis Dias; o vice, Maycon Geres; o coordenador da Cesu, Robson Santos; e o diretor do Departamento Acadêmico Pedagógico da Cesu, André Braun; entre outros representantes da instituição e convidados.

Mediada por Daniela Soares, coordenadora de projetos da Cesu, a mesa-redonda virtual de abertura abordará o tema principal do evento, com as participações da professora da Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” (Unesp) de Rio Claro, Vânia Silvia Roselen; e do diretor de Relações Governamentais e Comércio Internacional na BMJ Consultores Associados, José Luiz Pimenta.

Na sequência, o coordenador da Inova CPS, Kallil Galileu Antonio Jorge, fará uma rápida apresentação do escritório do CPS Carreiras. Lançada no ano passado, a iniciativa conecta alunos e ex-alunos das Etecs e Fatecs com o mercado de trabalho, por meio de uma plataforma digital que promove oportunidades associadas ao emprego, geração de renda e amplo desenvolvimento de competências profissionais.

Saúde mental

A programação online continua no dia 5 de fevereiro, a partir das 9 horas, com a palestra Bem-estar no ensino: saúde mental como base para uma educação transformadora, ministrada pelos psicólogos Grace Luciana Pereira e Henrique Akiba.

A abertura do evento ficará a cargo da coordenadora de projetos e responsável pelo Grupo de Análise e Formulação de Cursos e Currículos e Formação Continuada da Cesu, Priscila Praxedes Garcia; e da coordenadora de projetos responsável pela Assessoria da Inclusão da Pessoa com Deficiência do CPS, Cristiane Alves de Freitas Teixeira.

Atividades presenciais

Entre os dias 4 e 7 de fevereiro, a SPAP será realizada internamente em cada Fatec. Entre as atividades desenvolvidas presencialmente estão reuniões de diretores com equipe de coordenadores, professores e servidores, além de palestras, workshops, oficinas e capacitações diversas.

Serviço

Atividades online da 16ª SPAP

Local: online

Datas e horários: 3 de fevereiro, a partir das 14 horas; e 5 de fevereiro, a partir das 9 horas

Inscrições: até a data do evento, pelo site opus.cps.sp.gov.br