CPS Carreiras conecta aluna da Etec a estágio em tecnologia

Laíne Devesa Silva tem 18 anos e é aluna do primeiro ano do curso superior de tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma na Faculdade de Tecnologia do Estado (Fatec) de Cotia. Estava em busca do primeiro emprego, que conquistou por meio da plataforma CPS Carreiras.

“Estou muito feliz por conseguir algo em tecnologia, a área que pretendo seguir na minha carreira. E em uma empresa que admiro”, comentou, ao ser selecionada para o programa Protagonize Tech, uma iniciativa que incentiva a inclusão de mulheres com recorte racial no setor de Tecnologia da Informação.

Laíne vai trabalhar na Pluxee, parceira do Centro Paula Souza, que anunciou vagas disponíveis no CPS Carreiras. O programa cruza dados de alunos e egressos das Fatecs e Etecs com empresas, estabelecendo uma comunicação direta entre o candidato e a vaga.

“Eu já havia pesquisa sobre a empresa, mas jamais conseguiria um contato sem a ajuda do CPS Carreiras. Cadastrei meu currículo e logo tive esse excelente retorno”, comentou.

Três meses de sucesso

Entre agosto e dezembro de 2024, o CPS Carreiras já soma 975 empresas cadastradas, sendo mãos de 60% delas com algo engajamento. Quase 55 mil alunos e egressos realizaram cadastro, e mais de 5 mil deles publicaram seus currículos para concorrer a vagas.

Como funciona

Além da plataforma on-line, que cruza dados de candidatos e vagas, o programa CPS Carreiras disponibiliza gestão e orientação com profissionais de carreira, simulação de entrevistas e processos de recrutamento assistidos pela instituição. Oferece ainda uma seleção de cursos adicionais, com micro certificações, que promovem a aquisição constante de competências fundamentais ao mundo do trabalho.