Selton Mello celebra sucesso de filmes com 6 milhões de espectadores: ‘Empatei’

O renomado ator Selton Mello expressou sua satisfação na última quinta-feira, 16, ao comentar sobre o expressivo desempenho nas bilheteiras dos filmes Ainda Estou Aqui e O Auto da Compadecida 2. Em suas redes sociais, Mello destacou que ambos os longas-metragens alcançaram a marca de 3 milhões de espectadores cada, totalizando assim 6 milhões de pessoas que prestigiaram as produções desde suas estreias.

Brincando com o fato, Selton afirmou em uma postagem no Instagram: “Empatei“, referindo-se ao sucesso simultâneo das duas obras. Apesar da celebração, o ator fez questão de desconsiderar a ideia de que está atravessando uma “grande fase” no cinema. Para ele, o foco deve ser na carreira como um todo, que já se estende por mais de quatro décadas. “Não olha o micro das coisas, olha o macro: 40 anos nas artes, a grande fase começou quando comecei”, escreveu Mello.

Em sua reflexão, o ator abordou a dualidade entre sucessos e fracassos, ressaltando que ambos são fundamentais para o aprendizado e desenvolvimento profissional. “Sucessos e fracassos são os professores, basta estar atento para aprender com ambos. Portanto, uma grande fase de quarenta anos”, enfatizou.

Mello também não deixou de reconhecer a importância da indústria cinematográfica brasileira e o impacto positivo que as produções têm gerado no setor. Ele afirmou: “Não vejo também como algo pessoal, sou agente de um movimento maior: com o público, meus aliados eternos e com meus pares”. O ator destacou ainda que os filmes contribuíram significativamente para a geração de empregos para artistas e técnicos e elevaram a autoestima da cultura nacional. “Novos apaixonados pelo cinema brasileiro, muitas camadas nesses seis milhões”, concluiu.