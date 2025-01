Cinemas brasileiros alcançam marco histórico com mais de 3,5 mil salas

O cenário do cinema brasileiro alcançou um marco histórico em 2024, com a inauguração de mais de 3.500 salas de exibição em todo o país. Segundo dados divulgados pela Agência Nacional do Cinema (Ancine), o total de salas operacionais subiu para 3.509, representando um crescimento de 31 unidades em comparação com o período anterior à pandemia, registrado em 2019.

Esse avanço é um reflexo do esforço contínuo para promover a descentralização do acesso ao audiovisual e fortalecer a inclusão cultural. O Ministério da Cultura destacou que diversas localidades, como Monte Carmelo e Ponte Nova em Minas Gerais, além de Miracema no Rio de Janeiro, agora contam com suas primeiras salas de cinema. Em Viçosa, Alagoas, a reabertura de um cinema que esteve fechado por três décadas também foi celebrada.

Em termos de público, o ano de 2024 se mostrou extremamente positivo, com mais de 121 milhões de pessoas visitando as salas de cinema. A produção nacional teve um aumento significativo no número de espectadores, que dobrou em relação ao ano anterior. Um dos filmes que se destacou nesse cenário foi “Ainda Estou Aqui”, protagonizado por Fernanda Torres, que recebeu o prestigioso prêmio Globo de Ouro na categoria Melhor Atriz em Drama.