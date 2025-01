Selton Mello celebra emocionado vitória de Fernanda Torres no Globo de Ouro

O ator Selton Mello expressou sua profunda emoção ao celebrar a vitória de sua colega de elenco, Fernanda Torres, na categoria de “Melhor Atriz em Filme de Drama” durante a cerimônia do Globo de Ouro 2025. A conquista ocorreu por sua atuação no filme Ainda Estou Aqui, uma produção original da plataforma Globoplay.

Em um vídeo postado em seu perfil no Instagram, diretamente de Los Angeles, Mello compartilhou seu entusiasmo e reverência ao momento histórico que não apenas enaltece a carreira da atriz, mas também coloca o cinema brasileiro em destaque no cenário internacional. “Eu vi a história sendo feita. Te amo, Fernanda Torres. Quando eu puser os pés no chão, eu falo mais. Eunice Paiva, Rubens Paiva, o nosso cinema Brasileiro, o Brasil no topo”, escreveu ele.

Emoção e reconhecimento na noite histórica

Enquanto aguardava a chegada de Fernanda para compartilhar um abraço, Selton refletiu sobre a magnitude da ocasião. “Não sei o que falar, não. Estou esperando a Nanda para dar um beijo nela, um abraço. Que coisa histórica, eu vi isso ao vivo. Eu estava com ela em cada dificuldade. Foi tão lindo e representa tanto o nosso filme. Isso é muito emocionante, muito”, declarou Mello em seu relato.

Uma conquista inédita para o cinema brasileiro

A vitória de Fernanda Torres marca um momento significativo para o cinema nacional, uma vez que ela se destacou entre renomadas atrizes internacionais como Pamela Anderson, Angelina Jolie, Nicole Kidman, Tilda Swinton e Kate Winslet.

Fernanda Torres vencendo o Globo de Ouro de Melhor Atriz em Filme de Drama. #GoldenGlobes pic.twitter.com/pfqF1CdaQ8 — CINEMA 505 (@CINEMA505) January 6, 2025

Com essa conquista inédita, Fernanda não apenas consagrou seu talento no maior palco do entretenimento mundial, mas também homenageou sua mãe, Fernanda Montenegro, que foi indicada ao mesmo prêmio há 25 anos por sua memorável atuação em Central do Brasil. Contudo, desta vez a estatueta veio para casa.