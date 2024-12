Seleção do México anuncia amistoso contra o Internacional

A Seleção do México anunciou nesta segunda-feira (30) que fará um amistoso diante do Internacional. A divulgação da partida pegou os torcedores de surpresa, uma vez que não é mais tão comum um encontro entre seleção e clube.

De acordo com informações divulgadas pelos mexicanos, o confronto deve acontecer no dia 16 de janeiro, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Ainda não há maiores informações sobre horários ou ingressos.

O Colorado também confirmou o jogo. “Em janeiro, haverá um jogo histórico no Gigante! No dia 16, o Clube do Povo entrará em campo contra a Seleção do México, que está se preparando para a Copa do Mundo de 2026! Mais informações sobre os ingressos estarão disponíveis em breve!”, escreveu nas redes sociais.

O amistoso diante do Internacional será “um dos compromissos de preparação da Seleção Mexicana rumo às próximas competições e com a Copa do Mundo de 2026 como principal objetivo“. No anúncio, os mexicanos adjetivaram os colorados como “clube histórico”.

Caso de fato aconteça o amistoso com a Seleção do México, esse deve ser o último preparativo da equipe colorada antes da estreia no Campeonato Gaúcho. O torneio estadual tem previsão de começar em 22 de janeiro, cerca de uma semana depois da partida contra a equipe nacional.