Internacional vende promessa da base para clube árabe

O Internacional acertou a venda do jovem meio-campista Gabriel Carvalho, de apenas 17 anos, para o clube Al Qadisiyah, da Arábia Saudita. O atleta embarcou neste sábado (29) com destino a Madri para realizar exames médicos e seguir com a assinatura do contrato.

A negociação foi fechada por um montante inicial de US$ 16 milhões, (cerca de R$ 99,1 milhões). Além disso, a transação inclui potenciais bônus de até US$ 6 milhões (aproximadamente R$ 37,1 milhões) que poderão ser concedidos conforme o desempenho do jogador tanto no Internacional quanto no novo clube.

Com isso, o valor total da transferência pode alcançar até US$ 22 milhõea (R$ 136,3 milhões). O Inter possui 80% dos direitos econômicos de Gabriel Carvalho e pode lucrar até R$ 109 milhões com a transação, mantendo ainda uma porcentagem dos direitos para futuras vendas.

A concretização do negócio ocorreu entre a tarde e noite da última sexta-feira, após uma reunião que envolveu a diretoria do Inter, os representantes e familiares do atleta.

Vale ressaltar que, apesar da transferência já estar acordada, Gabriel Carvalho continuará jogando pelo Internacional até agosto de 2025. Isso se deve ao fato de que ele completará 18 anos apenas nesse período, idade mínima exigida pela legislação brasileira para transferências internacionais.

Enquanto estiver no clube gaúcho, o meia estará à disposição do técnico Roger Machado para competições como o Campeonato Gaúcho, algumas etapas da Conmebol Libertadores e Copa do Brasil, além de uma parte significativa do Campeonato Brasileiro, que em 2025 terá início antecipado em março.

Considerado uma grande promessa das categorias de base do Internacional, Gabriel Carvalho fez sua estreia no time profissional durante uma partida contra o Vitória em junho deste ano. Desde então, sob o comando de Roger Machado, ele conquistou um lugar como titular e desempenhou um papel fundamental na ascensão da equipe no Campeonato Brasileiro. Ao todo, foram 26 partidas disputadas em 2024, sendo 15 como titular e marcando um gol.