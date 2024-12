Leandro Damião quer voltar ao Internacional para se aposentar

O atacante Leandro Damião está no final de sua carreira e tem um último desejo: vestir a camisa do Internacional uma última vez. O atleta quer se aposentar do futebol no clube que o revelou.

Em entrevista ao GE, o centroavante confirmou que teve uma conversa com o presidente Alessandro Barcellos para propor a ideia. Ele disse que é uma vontade de muito tempo e deseja realizar essa vontade como último ato de sua carreira.

“Minha vontade hoje é só o Inter. Procuro nem ouvir as outras propostas que tive. Cheguei a falar com o presidente. Minha ideia sempre foi encerrar um dia no Inter, o clube que me revelou.“, disse Damião.

Leandro Damião está livre no mercado desde que deixou o Coritiba, em julho deste ano. Em 16 jogos com o Coxa, o centroavante marcou três gols. As partes chegaram a um acordo pela rescisão amigável, sem maiores explicações.

Desde que subiu para o profissional do Internacional em 2010, Damião soma 215 partidas e 105 gols marcados, além de dez assistências. No Brasil, também atuou por Santos, Cruzeiro e Flamengo. De 2019 a 2023, o camisa 9 se aventurou no futebol japonês pelo Kawasaki Frontale.