Rafinha assina com o Coritiba após deixar o São Paulo

O lateral-direito Rafinha foi anunciado na tarde desta terça-feira (24) como novo reforço do Coritiba. Criado nas categorias de base do Coxa, o atleta agora retorna para possível último desafio da carreira antes da aposentadoria.

Rafinha estava em fim de contrato com o São Paulo e, após reunião, as partes optaram por encerrar a passagem pelo MorumBIS. Livre no mercado, o defensor de 39 anos aceitou a proposta do clube paranaense para disputar a temporada de 2025 pelo Alviverde.

“Multicampeão, Rafinha, nosso Piá Do Couto e ídolo da Nação Alviverde, retorna ao Alto da Glória para vestir novamente o manto sagrado do Verdão! Referência por onde passou, agora é a hora de continuar escrevendo história e fortalecer o nosso time em 2025 em busca de novas conquistas. Seja bem-vindo de volta à sua casa, Rafinha! Seja Bem-vindo ao Coxa!”, escreveu o clube nas redes sociais.

Rafinha chegou ao São Paulo em 2022 após passagem pelo Grêmio. Vestindo a camisa tricolor, o lateral atuou em 116 jogos, tendo marcado apenas um gol – marcado nas quartas de final da Copa do Brasil de 2023, diante do Palmeiras.

Em termos de títulos, a carreira recheada de Rafinha ficou ainda mais repleta de troféus com os dois vencidos em sua passagem pelo Soberano. O lateral venceu os inéditos títulos da Copa do Brasil de 2023 e da Supercopa do Brasil de 2024.