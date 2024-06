Sehal forma 59 auxiliares de cozinha em parceria com a Prefeitura de Santo André

A função de auxiliar de cozinha atualmente vai além de uma simples prática. A gastronomia exige mais conhecimento e técnica para agregar à culinária dos estabelecimentos do setor. A constatação é do Chef Adilson Carlos, que ministrou o curso com a casa cheia no Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC).

O curso foi realizado em parceria com a Escola de Ouro Andreense da Prefeitura de Santo André, gratuitamente, nas instalações do Sehal. A última edição do “Auxiliar de Cozinha” aconteceu nesta sexta-feira (14).

Devido a alta demanda pelo tema, o Sehal realizou a programação em duas etapas, de 13 a 17 de maio e de 10 a 14 de junho, das 9h às 12h, um total de 15 horas de duração para cada turma. No total participaram 59 pessoas, todas são certificadas.

O conteúdo atraiu interessados em qualificação, em geral funcionários de estabelecimentos, também àqueles que pensam em empreender na área e interessados em aprender, simplesmente, conforme explicou Adilson.

Leonardo de Farias, funcionário da casa noturna Liberal Club, de São Bernardo do Campo, disse que durante o curso aprendeu técnicas que desconhecia e que serão importantes para aplicar no dia a dia. Ele trabalha na cozinha do estabelecimento há um ano e meio, porém quando começou não tinha noção de como o manejo e traquejo são importantes para a função.

“No início tive até medo. Não sabia nada e fui obrigado a enfrentar. Comecei como ajudante de auxiliar de cozinha e em pouco tempo assumi outras funções. Esse curso me trouxe muito conhecimento, não apenas para eu praticar no dia a dia, mas para qualificar meu currículo”, revelou.

As aulas foram teóricas e práticas com noções básicas de higiene e manipulação, que são fundamentais para evitar risco de contaminação. “Tudo é importante, desde o cuidado com higiene pessoal, risco de acidente, acondicionamento dos produtos e a preparação prévia antes da conclusão do prato pelo cozinheiro”, acrescentou o Chef.

Para os que buscam a capacitação visando o mercado de trabalho têm a oportunidade de cadastrar o currículo na Prefeitura de Santo André. Para atender cada vez mais a demanda por formação de mão de obra no setor de gastronomia e hotelaria, o Sehal e o CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda) estabeleceram parceria.

“A parceria vem ao encontro dos principais pilares do Desenvolvimento Econômico da cidade para atender a setores que mais têm procura no mercado de trabalho”, afirmou a diretora de Desenvolvimento Econômico, Inovação, Tecnologia e Turismo, Fernanda Parra.

O presidente do Sehal, Beto Moreira, disse que o sindicato patronal está sempre atento para atender as demandas do setor. “Precisamos continuamente de mão de obra qualificada para agregar aos nossos estabelecimentos. Esse é um desafio para os empresários e procuramos apoiar oferecendo os cursos e serviços na casa, gratuitamente”, ressaltou.