Sehal encerra primeira turma do Curso de Massas

O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) finalizou a primeira turma do Curso de Massas com uma produção especial reservada para o último dia. A capacitação ocorreu de 26 a 30 de agosto, das 9h às 12h, totalizando 15 horas de carga horária. Participaram 31 alunos e todos são certificados. Gratuito e presencial, o programa ocorreu nas instalações do sindicato patronal e teve parceria da Escola de Ouro da Prefeitura de Santo André.

No fim do curso, na sexta-feira, a novidade aguardada ficou por conta do ‘Tagliatelle colorido com molho trapanese’, que leva extrato de tomate na massa e finalizado com tomate cereja confit, amêndoas e ricota. O segredo não foi à toa e teve um propósito. “A maioria não conhecia e gostou. E foi um exemplo de como surpreender na gastronomia, agradar ao cliente e agregar valor”, explicou a Chef Camila Araújo.

Nova turma – Para dar oportunidade a mais interessados, e devido à grande demanda pelo curso, foi organizado um novo grupo para a semana de 2 a 6 de setembro, também pela manhã, e que conta com 34 inscritos. Teórico e prático, a formação abordou massas secas; frescas recheadas; longas e coloridas e nhoques, todas com as diversas variedades de molhos.

“Sem dúvida é um assunto que desperta muito interesse. Afinal se trata de um alimento consumido no mundo. Há um grande conteúdo a ser explorado”, contou a especialista.

De acordo com Camila, o tema desperta grande atenção para profissionais, empresários do setor e, especialmente, interessados em empreender na área. “Por isso, além das técnicas de preparo, abordamos oferecemos dicas de como vender, de quantidade de volume e agregar valor”, disse.

Outra estratégia indicada na parte teórica foram os métodos de congelamento e de como precificar para os que buscam a jornada empreendedora.

Para o Sehal, as formações são importantes e profissionalizam ainda mais o mercado. “Além de atualizar e trazer tendências da gastronomia, o que agrega e encanta ao cliente”, acrescenta Beto Moreira, presidente do Sehal.