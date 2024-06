Sehal conclui Workshop de Massas em parceria com a Prefeitura de Santo André

O Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) realizou o Workshop de Massas atendendo à demanda do setor. O encontro ocorreu na noite de quarta-feira (5) de casa cheia. A iniciativa ocorreu em parceria com a Escola de Ouro Andreense, da Prefeitura de Santo André.

O evento, totalmente gratuito, teve a participação de 40 pessoas com três horas de duração, das 18h às 21h.

A atividade foi desenvolvida pela Chef Consultora, Camila Araújo Santos Melo, que destacou o diferencial para os profissionais que buscam aperfeiçoar o ofício. “Com certeza, agrega mais valor ao currículo porque se trata de uma culinária com grande demanda para os restaurantes. E quem tiver mais habilidade e aprender as técnicas de manuseio vai se diferenciar”, garantiu.

O evento foi aberto pelo diretor financeiro do Sehal, Cesar Ricardo dos Santos Ferreira, ao lado do presidente Beto Moreira.

“É importante buscar a capacitação e ficar atento às novidades e às tendências que o mercado traz, principalmente às técnicas ligadas às massas artesanais. Esse é um tema que desperta bastante interesse, como estamos vendo aqui hoje. O Sindicato procura reforçar atividades de interesse da categoria e está à disposição”, concluiu.

O presidente Beto Moreira agradeceu a presença de todos e lembrou que o Sehal segue com ampla programação para capacitar quem busca uma oportunidade e ajudar os empresários da área de alimentação e hospedagem na Região.

A diretora de Desenvolvimento Econômico de Santo André, Fernanda Parra, participou do evento e disse que o Sehal entende a necessidade de mão de obra especializada. “Essa parceria com a Prefeitura, ajuda a Administração no trabalho pela qualificação e requalificação de profissionais para a atender um segmento com crescente desenvolvimento na cidade”, concluiu.

Culinária especializada – Na oportunidade, Camila Melo, disse que o objetivo do workshop é transmitir o conhecimento para o desenvolvimento do processo, porém em pouco tempo, em função da dinâmica das cozinhas dos estabelecimentos.

Foram elaborados três tipos de receitas como massa branca recheada, ravioli verde, tagliatelle e rondelli. “Escolhemos essas receitas para mostrar que cada uma tem uma técnica diferente e uma forma correta de preparo. O pesto, por exemplo, é feito como uma emulsão. E o segredo está em desenvolver o ponto, e temperatura ideiais”, ensinou.

O tema atraiu até quem está de olho no mercado da gastronomia futuramente. A advogada Bruna Lemos decidiu participar para aprimorar o conhecimento e praticar na cozinha com a família e amigos. Eu aprendi muito, foi um sonho realizado. E quem sabe já é um começo para, no futuro, ter o meu próprio bistrô”, disse.