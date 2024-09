Sehal conclui segunda turma do Curso de Massas com receita especial

A segunda turma do Curso de Massas foi encerrada nesta sexta-feira (6) nas instalações do Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) e, mais uma vez, surpreendeu os alunos com uma produção especial. A formação foi realizada de 2 a 6 de setembro; a anterior de 26 a 30 de agosto. A programação ocorreu presencial e gratuitamente. Entre as duas capacitações participaram 49 pessoas. Todas foram certificadas.

A novidade foi a massa de quatro cores, sendo a básica, a de cenoura, a de tomate e a de beterraba. “Fizemos uma receita com cada massa e as aparas usamos para formar a listrada. E tudo com legumes naturais”, explicou a Chef Camila Araújo.

Segundo ela, o curso ajuda os profissionais do setor e também aqueles que desejam empreender. “Notamos aqui grande interesse dos alunos em aprender para buscar uma jornada empreendedora. E esse tema desperta atenção porque gera cardápio com grande aceitação, desde o básico aos mais elaborados”, comentou.

O Sehal orienta aos alunos que buscam oportunidade no mercado de trabalho cadastrar o currículo no CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda) da Prefeitura de Santo André, após o fim do curso. “Nossos associados precisam de mão de obra preparada e qualificada para diversas funções”, explicou Beto Moreira, presidente do Sehal.

Próximo – De 23 a 27 de setembro será realizado o Curso Básico de Pizzaiolo – massa de longa fermentação, das 9h às 12h. O instrutor será o Chef Wilson Ferreira. O conteúdo será teórico e prático incluindo práticas de manipulação, postura profissional, preparação, abertura, molhos e recheios.