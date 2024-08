Sehal alerta sobre o risco de contaminação de alimentos

A capacitação em boas práticas na manipulação de alimentos é essencial para garantir a segurança dos produtos e evitar doenças transmitidas por eles. Além disso, trata-se de uma exigência legal e funcionários bem treinados ampliam o conhecimento para que os produtos oferecidos aos consumidores tenham mais qualidade.

Esse foi o objetivo do curso Segurança dos Alimentos e Boas Práticas da Fabricação realizado gratuitamente pelo Sehal (Sindicato das Empresas de Hospedagem e Alimentação do Grande ABC) em parceria com o Grupo Betel Segurança dos Alimentos. A formação ocorreu durante três dias, 30 e 31/7 e 1 de agosto, das 9h às 12h. Os participantes são certificados.

Para o presidente do Sehal, Beto Moreira, os cursos ajudam profissionais do setor, prepara os que querem entrar no mercado de trabalho e apoia empreendedores.

Obrigado por lei – A programação foi desenvolvida pela gerente de Operações da Betel, Juliana Codonho. “Investir na formação dos colaboradores atende às obrigações legais, mas também ajuda a preservar a reputação do estabelecimento e a satisfação dos clientes, que se sentirão mais seguros ao consumir alimentos preparados de maneira segura e higiênica”, explicou.

Segundo Juliana, as diretrizes da Vigilância Sanitária (portaria CVS 5/2013) estabelecem que funcionários devem participar de um curso de capacitação em Boas Práticas, abordando temas como doenças transmitidas por alimentos, higiene dos funcionários, qualidade da água e controle de pragas, além de procedimentos operacionais padronizados para a higienização. E aqui, abordamos os tópicos principais porque é fundamental que as pessoas que trabalham com manipulação tenham conhecimento das práticas adequadas”, concluiu.

Tatiana de Mello, dona de food truck de hot dog, participou do curso em busca de conhecimento, mas também pela exigência da certificação do curso. “Fiz uma inscrição para participar de um evento gastronômico e me pediram. E já perdi outras oportunidades por não ter o documento comprovado. Apesar disso, eu trabalho dentro dos critérios, porém ampliar conhecimento nunca é demais”, disse.