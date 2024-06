Segunda semana da 40ª Festa Junina da Comunidade Nossa Senhora Aparecida promete diversão e solidariedade

A Paróquia de Nossa Senhora Aparecida, com o apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, organiza a 40ª edição da Festa Junina da Comunidade Nossa Senhora Aparecida. O evento será realizado nos dias 15 e 16 de junho, das 18h às 22h, na Estrada do Sapopemba, 7500, na Quarta Divisão.

Esta festa junina tradicional é conhecida por proporcionar diversão para toda a família enquanto promove a solidariedade. Os visitantes poderão desfrutar de comidas típicas como pamonha, milho cozido, quentão e uma variedade de doces, além de participarem de brincadeiras tradicionais e assistirem à dança da quadrilha. A entrada para o evento é solidária, com a doação de 1kg de alimento não perecível ou 1kg de ração PET.

A programação musical é um dos destaques da festa, com a dupla MW se apresentando no dia 15, às 19h30, e a banda Pixaim animando o público no dia 16, também às 19h30. A organização promete uma programação diversificada de shows no segundo fim de semana, garantindo entretenimento para todos os gostos.

“A Festa Junina da Comunidade Nossa Senhora Aparecida é um momento de união e celebração para a nossa comunidade. Além de desfrutar das tradições juninas, é uma oportunidade para praticarmos a solidariedade, ajudando quem mais precisa”, destaca o padre Clemilson, da Paróquia de Nossa Senhora Aparecida.

A 40ª Festa Junina da Comunidade Nossa Senhora Aparecida é mais do que uma celebração cultural, é um evento que reforça os laços comunitários e promove a solidariedade que faz parte do Circuito Religioso da cidade.