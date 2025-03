Seduc-SP prorroga inscrições do programa de estágio BEEM até 31 de março

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) prorrogou o período de inscrições para as 10 mil vagas do BEEM (Bolsa Estágio Ensino Médio). Estudantes matriculados na 2ª e 3ª séries no itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio têm até dia 31 de março para fazer o cadastro em www.beem.sp.gov.br. Os valores das bolsas variam de R$ 422,03 a R$ 851,46, de acordo com o curso e a carga horária.

Os alunos vão atuar em empresas parceiras e serão selecionados a partir do perfil, curso e horário das aulas. O pagamento da bolsa será feito pela Seduc-SP por um período de seis meses e incluirá o seguro contra acidentes pessoais dos estudantes.

As empresas, por outro lado, devem fornecer auxílio transporte e dispor de profissional que atuará como supervisor do estágio, com formação ou experiência na área de conhecimento do curso técnico da Seduc-SP. Os estudantes poderão ter seus contratos de estágio efetivados pelas próprias instituições. As empresas interessadas devem preencher o formulário de adesão disponível aqui até 31 de maio.

“São muitos os benefícios para as empresas que aderirem ao programa. Por exemplo, a redução dos custos com processos de recrutamento e seleção, pois estes serão integralmente realizados pelo CIEE, em parceria com a Secretaria. Além disso, as empresas terão acesso aos estudantes que receberão bolsas com valores compatíveis com o mercado de trabalho, além do seguro totalmente custeado pelo governo. Ou seja, as empresas terão ali um jovem talentoso, engajado, motivado e a bolsa será totalmente custeada pelo governo”, explica Silvana Oliveira, da equipe Programa Educação Profissional Paulista.

Quem pode participar do BEEM

Para participar do BEEM, os candidatos precisam, entre outros pré-requisitos:

ter 16 anos completos na data de admissão do estágio;

estar matriculado na 2ª ou 3ª série do itinerário de formação técnico profissional do Ensino Médio;

ter frequência regular igual ou superior a 85% no semestre anterior à seleção;

ter feito, no ano anterior, o Provão Paulista Seriado;

Não serão convocados estudantes cujo término do curso seja igual ou inferior a seis meses da data da convocação.

O processo seletivo possui caráter eliminatório e classificatório de avaliação, limitado ao número de vagas disponibilizadas no período. Caso a empresa manifeste o interesse, poderão ser incluídas fases de análise dos currículos ou entrevistas.