Mais de 7,5 mil estudantes passam a estagiar nas escolas estaduais de São Paulo

Começam nesta segunda-feira (17) os estágios dos mais de 7,5 mil selecionados no programa Aluno Monitor do BEEM, iniciativa inédita da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP). Estudantes matriculados na 3ª série do Ensino Médio atuarão em suas próprias escolas no apoio a colegas com dificuldade nos componentes de matemática ou língua portuguesa. Neste primeiro semestre, 2,8 mil unidades de ensino em todo Estado participam do projeto.

As monitorias serão remuneradas de acordo com a carga horária semanal: 8 horas (R$ 296,16) ou 16 horas (R$ 555,30). Como parte das exigências para o recebimento da bolsa, os estudantes devem enviar um relatório mensal com a descrição das atividades desenvolvidas com seus monitorados para aprovação da unidade escolar.

Os alunos monitores do BEEM vão auxiliar professores no componente de orientação de estudos de língua portuguesa e matemática. As novas disciplinas foram incluídas no currículo da rede em 2025 para turmas do 9º ano do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio.

“Indicadores de aprendizagem e de evolução na plataforma Tarefa SP, na Prova Paulista e no simulado do Saeb nos apoiarão no gerenciamento das atividades dos alunos monitores em sala. Além das aulas de orientação de estudos, as escolas podem organizar grupos de estudos e plantão de dúvidas para completar a carga horária”, explica o secretário da Educação, Renato Feder.

Seleção dos monitores

Foram selecionados para o Aluno Monitor do BEEM candidatos da 3ª série do Ensino Médio em escolas da rede estadual com registro de frequência geral igual ou superior a 85% no último ano letivo. Para a classificação geral foram consideradas as notas do Saresp e o desempenho na entrevista com a banca examinadora da escola.