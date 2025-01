SEDS vai oferecer extensa agenda de cursos para 2025

Com o objetivo de aprimorar as competências dos servidores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e fortalecer a gestão pública na área social, a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) irá oferecer uma extensa programação de cursos de qualificação para o ano de 2025.

Os treinamentos, definidos e aplicados pela Escola de Desenvolvimento Social (EDESP), abrangem assuntos diversos relacionados à assistência social como gestão pública, gestão de dados públicos e indicadores, saúde mental, estigmatização e formação de conselheiros.

O público-alvo são os servidores das coordenadorias estaduais da SEDS, gestores municipais que integram as Diretorias de Assistência Social (DRADS) e equipes técnicas.

“Acreditamos que a capacitação contínua é fundamental para garantir a qualidade dos serviços prestados à população. Dessa forma, temos feito análises aprofundadas para que os cursos estejam alinhados às demandas específicas de cada área”, afirma a diretora executiva da EDESP, Ana Clara Citelli.

No curso de Linguagem Simples, por exemplo, o objetivo é que os servidores aprendam a se comunicar de forma clara e direta, facilitando o acesso da população aos serviços públicos. Outro tema abordado será a modernização da gestão pública, com foco na inovação, planejamento e o uso de novas tecnologias.

Além da já consolidada parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP), a EDESP contará também com o apoio de instituições renomadas como a Fundação Getúlio Vargas (FGV) e a Escola Técnica Estadual (ETEC).