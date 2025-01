SEDS e FESP renovam parceria para capacitar profissionais da assistência social

A Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social (SEDS) renovou por mais dois anos a parceria com a Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (FESPSP) para o desenvolvimento de cursos de qualificação aos servidores do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Os programas, voltados para municípios de médio e grande porte, serão aplicados pela Escola de Desenvolvimento Social (EDESP) e incorporados à plataforma da Escola, que será lançada no primeiro semestre deste ano.

“Nosso compromisso é oferecer as melhores ferramentas para que esses profissionais possam atuar de forma mais eficaz na assistência social e prestar um serviço de qualidade à população”, afirma Ana Clara Citelli, diretora executiva da EDESP. “Essa parceria com a FESP é fundamental para alcançarmos esse objetivo.”

A partir de março, por exemplo, serão oferecidos cursos online com carga média de 40 horas/aula. O primeiro, “Vigilância Socioassistencial“, está com inscrições abertas até 7 de março, por meio do link https://bit.ly/vigilanciasocioassistencial2025. As vagas são limitadas a dois servidores por município.

Outros dois cursos já previstos são “Metodologia do Trabalho Social com Famílias” e “Gestão Financeira e Orçamentária do SUAS“. A expectativa é que 137 municípios participem dessa iniciativa. O investimento é de aproximadamente R$1 milhão.