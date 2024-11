Sedinéa Giampietro recebe homenagem durante a 25ª Mostra de Teatro da Estância

Durante da 25ª Mostra de Teatro de Ribeirão Pires, que segue até o próximo dia 17 de novembro, a EMARP (Escola Municipal de Artes) homenageou Sedinéa Giampietro, conhecida como Sidi, que foi a primeira orientadora de Teatro do Núcleo Arquimedes Ribeiro. Agora, a sala de Laboratório de Pesquisa Teatral – Pedagogia do Teatro tem o nome da artista ribeirão-pirense.

A sala é destinada a aulas práticas e teóricas, com paredes personalizadas e área para participação dos alunos. Para os idealizadores do projeto, o espaço mantido pela Prefeitura é dedicado à experimentação e aperfeiçoamento para artistas e pesquisadores, seja para atividades de ensino, pesquisa ou extensão.

“Ter esse espaço com o nome da Sidi é um importante reconhecimento de muitos que passaram pelo nosso Núcleo que contribuíram na construção da história das artes cênicas na cidade. Não poderia ter representante melhor para eternizar esse momento”, ressaltou Vanessa Bartcus, coordenadora do Núcleo de Teatro.

Durante a homenagem, os orientadores Dani Silveira e Rondinelli Lima fizeram a entrega dos certificados aos alunos que participaram neste semestre do Laboratório de Pesquisa Teatral – Pedagogia em Teatro.

Sedinéa Giampietro é residente de Ribeirão Pires desde 1971, participou de grupos de teatro como atriz e diretora. Na Estância, ela foi a primeira orientadora de Arte de Teatro concursada, com ingresso ao serviço público em 2000. Durante sua trajetória no cargo, conquistou mudanças significativas para as oficinas teatrais e uma das mais importantes aconteceu em 2011, quando fez um movimento para tornar as oficinas culturais em Escola Municipal de Teatro Arquimedes Ribeiro, um passo importante que garante a caminhada da formação teatral até os dias atuais.

A programação da 25ª Mostra de Teatro de Ribeirão Pires está disponível no site oficial da Prefeitura (www.ribeiraopires.sp.gov.br) ou nas redes sociais oficiais da EMARP. Todas as apresentações têm entrada gratuita.