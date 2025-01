Sede de Mogi das Cruzes é oficialmente inaugurada para a Copinha 2025

A Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 já começou para algumas equipes. A 55ª edição da maior competição de futebol de base do planeta está chegando na cidade de Mogi das Cruzes, com o Grupo 23, composto por: EC São Bernardo, Flamengo-RJ, Zumbi-AL e Cruzeiro-PB.

A cerimônia de inauguração aconteceu nesta sexta-feira (3), no Hotel Binder, em Mogi. O evento contou com representantes das equipes, atletas, imprensa local e convidados. A sede foi oficialmente inaugurada e o Estádio Nogueirão está pronto para receber os jogos da Copinha.

Sérgio Baresi, coordenador das categorias de base do EC São Bernardo comentou sobre a emoção de finalmente inaugurar a sede de Mogi das Cruzes. “É uma felicidade imensa, para todos nós do Cachorrão finalmente estar aqui em Mogi. Batalhamos muito para que esse sonho fosse realizado e só temos a agradecer aos responsáveis do clube, a Federação Paulista de Futebol e principalmente a Prefeitura de Mogi das Cruzes, que tornou tudo isso possível”, disse.

O Grupo estreia neste domingo (5), na primeira rodada, os anfitriões enfrentam o Zumbi-AL, às 14h45, com transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal do Paulistão, enquanto Flamengo-RJ e Cruzeiro-PB duelam logo em seguida, às 17h00, a partida tem transmissão no canal da Cazé TV, também no YouTube.