Copa São Paulo tem reconhecimento facial para torcedores

Uma das novidades da Copa São Paulo de Futebol Júnior 2025 é o reconhecimento facial para entrar nos estádios.

O torcedor precisa baixar o aplicativa ‘Bipfut‘ e fazer um cadastro fornecendo dados como CPF, e-mail, data de nascimento e celular. Depois, precisa informar um endereço antes de ir para o credenciamento facial.

Com o cadastro feito, o usuário precisa escolher o jogo que deseja e adquirir os ingressos. É possível adquirir mais de uma entrada, mas é necessário informar os dados das outras pessoas e, mesmo assim, elas devem fazer seu cadastro no app para validar o bilhete.

Uma vez com o ingresso em mãos, o aplicativo informa: “O acesso ao evento será feito exclusivamente por reconhecimento facial”. Todos os estádios terão totens de reconhecimento.

INSTABILIDADES

O aplicativo enfrentou instabilidades na última quinta-feira (2) e a Federação Paulista de Futebol (FPF) notou o aumento de reclamações sobre o fato em suas postagens.

O modelo de reconhecimento facial já tinha sido utilizado na Copinha Feminina 2024 e, agora, é repetido na edição masculina do torneio em 2025.

Em contato com a reportagem a Federação reconheceu a instabilidade e afirmou que ajustes foram realizados.

O aplicativo apresentou instabilidade durante cerca de 1 hora na tarde desta quinta-feira e o serviço foi reestabelecido após ajustes. O acesso mediante reconhecimento facial foi realizado com sucesso em todos os jogos da Copinha Feminina 2024

TECNOLOGIA DIFERENTE

O aplicativo escolhido pela FPF é diferente do que já é utilizado no Brasil. O Palmeiras tem um sistema nativo de reconhecimento facial dentro de seu sistema de venda de ingressos, enquanto os clubes do Rio de Janeiro utilizam o Bepass para acesso no Maracanã, Nilton Santos e São Januário.