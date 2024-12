Santo André aposta em jovens talentos na Copa São Paulo

Os jovens talentos do elenco sub-20 do Santo André sonham com grandes conquistas, como a disputa de uma Copa do Mundo ou a possibilidade de auxiliar suas famílias por meio do futebol. Com o início da Copa São Paulo de Futebol Júnior, marcada para 2 de janeiro, essa equipe encontrará uma excelente oportunidade para demonstrar seu potencial em um grupo que inclui Porto Velho-RO, Rio Branco-AC e o Corinthians, detentor de 11 títulos da competição.

A Vantagem de Jogar em Casa

Um dos fatores que pode beneficiar o Santo André é o fato de jogar em casa, uma vez que a cidade é uma das sedes da competição. O treinador Alexandre Seichi, que cresceu nas arquibancadas do Estádio Bruno José Daniel, enxerga a competição como uma chance de transformar a responsabilidade de atuar diante da sua torcida em resultados positivos.

“Temos um grande compromisso em fazer um bom campeonato e avançar o mais longe possível. Até agora, os amistosos têm nos proporcionado confiança para uma estreia sólida na primeira fase”, declarou Seichi. Ele ainda ressaltou a vantagem de jogar no gramado sintético, que pode beneficiar sua equipe frente a adversários menos habituados a esse tipo de terreno.

Foco nas Primeiras Rodadas

Embora a partida contra o Corinthians seja um desafio significativo, o técnico enfatizou que esse confronto não deve ser o foco imediato. “Eu tenho dito aos meus jogadores que o jogo contra o Corinthians é o que menos importa agora. Se fizermos bem nossa parte nas primeiras rodadas, chegaremos a essa partida com leveza e quase garantidos na próxima fase”, comentou.

A estreia do Santo André ocorrerá no dia 4 de janeiro, contra o Rio Branco, às 19h15. Três dias depois, será a vez de enfrentar Porto Velho. O embate decisivo contra o Alvinegro ocorrerá no dia 10 de janeiro.

A equipe se destaca pela combinação entre juventude e experiência. Jogadores como Moisés Eduardo, com apenas 15 anos, estão ao lado de atletas mais experientes como Luiz ‘Pato’, Della Torre e Jhonatas ‘Jhow’, que já vivenciaram momentos com o time profissional em 2024.

Seichi acredita que essa mescla é crucial para um torneio desse porte: “A experiência desses atletas é valiosa, principalmente na mentalidade. Ao chegarem ao profissional, trazem ideias que ajudam os mais novos a se espelharem, fazendo toda a diferença em um elenco da Copinha”.

Sinergia entre as Categorias

A sinergia entre as categorias base e profissional também é um trunfo importante para o clube. O técnico da equipe principal, Gilson Kleina, tem acompanhado atentamente a preparação dos jovens talentos, participando de discussões sobre os jogadores e assistindo aos amistosos para avaliar potenciais integrantes do time principal.

Além da parte técnica, a preparação psicológica é igualmente fundamental. A psicóloga Aline de Omena trabalha com os jogadores para equilibrar emoções e comportamentos essenciais para otimizar seu desempenho em campo. “Alinhar pensamentos e sentimentos é vital para favorecer o desenvolvimento e a performance dos atletas em um torneio tão competitivo quanto a Copinha”, explicou.

Dentro das quatro linhas, os jogadores estão cientes da importância dessa competição e do impacto que ela pode ter em suas carreiras. Gustavo Paulo, meia artilheiro da equipe sub-20 neste ano, comentou sobre as vantagens de jogar em casa: “Conhecemos bem o campo e sabemos dos atalhos; ter nossa torcida nos apoiando é uma motivação extra”. Ele também enfatizou a importância de encarar cada jogo com seriedade: “Estamos confiantes e prontos para representar o Santo André da melhor forma possível. Queremos fazer história na Copinha”.

Para entrar para a história do Santo André novamente, os jovens atletas precisam repetir o feito de 2003, quando conquistaram a taça ao vencer o Palmeiras nos pênaltis no Pacaembu.