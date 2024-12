Della Torre é o novo reforço do Santo André Intelli para 2025

O pivô Della Torre é o mais novo reforço do Santo André Intelli para a temporada de 2025. O atleta, que já defendeu a equipe sub-20 do Ramalhão, retorna ao clube após passagens pelo São Miguel de Iguaçu (Brasil) e DhClub (Emirados Árabes).

Volta ao Ramalhão

“Estou muito feliz em voltar ao clube onde tive uma linda passagem durante os dois anos no sub-20, conquistando grandes marcas individuais e coletivas. Foi uma instituição que me ajudou a amadurecer muito, sempre com carinho e cuidado não só comigo, mas também com minha família. Sou muito grato por tudo!”

Objetivos para 2025

“Chego para somar com a equipe e, junto com meus companheiros, buscar os objetivos traçados. Pra cima, Ramalhão!” declarou Della Torre.

Ficha técnica do atleta

Com 1,72 de altura, Nathan de Melo, conhecido como Della Torre, atua como ala e pivô. Com esse reforço, o Santo André Intelli anunciou seu segundo reforço da temporada de 2025, onde a equipe passa por uma reformulação completa de elenco.

Della Torre Nascimento: 30/04/2002

30/04/2002 Posição: Ala/Pivô

Ala/Pivô Altura: 1,72

1,72 Clubes: DhClub (Emirados Árabes) e São Miguel do Iguaçu (Brasil).