Sebrae-SP reúne lideranças do Grande ABC para discutir desafios e planejamento de 2025 

Um almoço na tarde desta segunda-feira (28/01), em São Caetano, marcou o primeiro encontro do ano de representantes do Sebrae-SP no Grande ABC com dirigentes das Associações Comerciais das sete cidades que compõem a região.

Participaram da reunião o gerente regional do Sebrae-SP, Vinicius Agostinho da Nóbrega, o consultor de negócios, Caio Ito, os presidentes das Associações de Diadema, Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. O vice-presidente da Região Administrativa 2 da Facesp (Federação das Associações Comerciais do Estado de São Paulo), Pedro Cia Junior, também esteve presente.

O encontro teve como objetivo discutir os problemas e desafios das empresas do Grande ABC, como a competitividade das micro e pequenas empresas da região. “Como fruto, decidimos que faremos juntos o primeiro Fórum Regional de Empreendedorismo e Gestão. Queremos com o evento trazer temas relevantes e atuais para a melhoria da gestão e competitividade dos negócios do Grande ABC”, detalha Vinícius.

Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul, Sergio Ricardo Tanuri, o almoço foi excelente e serviu para o grupo traçar estratégias para o primeiro e segundo semestre. “O importante é que fortaleceu ainda mais a sinergia entre o Sebrae-SP e as sete associações comerciais do Grande ABC,” conclui.