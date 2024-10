Sebrae-SP oferece curso para impulsionar as vendas no Grande ABC 

O uso das ferramentas e conteúdos digitais já é uma realidade no mercado, mas muito empreendedor ainda tem dificuldade na hora de elaborar um plano de vendas usando os recursos da internet. Para quem quiser se aprimorar na área, o Sebrae-SP do Grande ABC oferece gratuitamente o curso “Supervendas” no dia 12 de novembro, às 19h.

As aulas vão abordar três temas principais: Faça uma conta no WhatsApp Business – aprender a configurar e usar a ferramenta para se comunicar de forma eficiente com os clientes; Faça anúncios no TikTok e chame atenção para sua marca – desenvolver habilidades para criar anúncios atrativos e destacar sua empresa na plataforma; Faça vídeos profissionais aliando técnicas e uso do ChatGPT – combinar técnicas de criação de vídeos com o uso da ferramenta para produzir conteúdo de impacto.

Com duração de três horas, a atividade é gratuita. As inscrições podem ser feitas por meio do link

Curso Supervendas

Dias 12 de novembro – às 19h

Duração: 3 horas

Sebrae Regional do Grande ABC

Rua das Figueiras, 315 – Santo André – SP – Bairro Jardim

Inscrições: link. Vagas Limitadas!