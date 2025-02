Sebrae Móvel atende empresários no Centro de São Caetano

Nesta sexta-feira (14/2), a Prefeitura de São Caetano do Sul, em parceria com a Sedeti (Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo, Tecnologia e Inovação) e o Sebrae-SP, trouxe para a cidade o Sebrae Móvel, estacionado na Rua Santa Catarina, no Centro.

O Sebrae Móvel é uma unidade itinerante adaptada para fornecer orientações sobre empreendedorismo. Equipado com computadores, acesso à internet, ar-condicionado e material informativo, o espaço oferece apoio aos empreendedores interessados em iniciar ou aprimorar seus negócios.

Para Alan de Camargo, secretário da Sedeti, a ação traz benefícios significativos para os empresários locais. “Posicionamos a van na Rua Santa Catarina, uma área de grande concentração de comércios. Isso facilita o acesso dos empreendedores que buscam orientação para expandir seus negócios, contribuindo para o fortalecimento da economia da cidade”, destacou.

Além de toda a infraestrutura oferecida, o Sebrae Móvel tem como objetivo esclarecer dúvidas, apoiar na abertura de novos negócios e ajudar os empresários a gerenciar suas empresas de forma mais eficaz, promovendo o crescimento sustentável.