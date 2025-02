Circuito Andreense de Empreendedorismo inicia atividades do ano na Vila Pires

Pela primeira vez, o Circuito Andreense de Empreendedorismo esteve com sua estrutura de atendimento montada no Largo Três de Maio, na Vila Pires, na última quarta-feira (12), para auxiliar e sanar todas as dúvidas dos comerciantes da região. A ação itinerante foi a primeira realizada em 2025 e abriu a agenda que contará com atendimento e oficinas de capacitação em diversos bairros.

No local, os empreendedores puderam encontrar estandes da Sala do Empreendedor, com informações sobre a regularização de seus negócios, do Banco do Povo, para tirar dúvidas sobre acesso a crédito, da Escola de Ouro Andreense, para saber as opções de cursos de capacitação, e do CPETR (Centro Público de Emprego Trabalho e Renda), para cadastramento de currículos para quem quer encontrar uma colocação no mercado de trabalho, além dos estandes da Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André), AGG Fiscal, Anhanguera e o veículo do Sebrae itinerante.

“Tivemos nesta quarta a abertura da agenda anual do Circuito Andreense, programa lançado em 2018 que já realizou quase 140 oficinas, passando pelos quatro cantos da cidade e tendo atendido mais de 4,1 mil empreendedores. Com a ação, além da capacitação, os empreendedores passam a ter todos os serviços voltados ao empreendedorismo em um único lugar. Agradecemos todos os parceiros envolvidos, que vêm se somando nos últimos anos para que realizemos as ações, e seguiremos com muito entusiasmo em mais um ano para levarmos esse ótimo serviço à população”, disse o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

O Circuito Andreense de Empreendedorismo atua de forma itinerante, com ações que acontecem a cada mês em um bairro da cidade. A iniciativa é fruto de parceria entre a Prefeitura de Santo André, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Escola de Ouro Andreense, Sebrae, Acisa, AGG Fiscal e Anhanguera.

Além das ações ao ar livre do Circuito Andreense de Empreendedorismo, que são mensais e itinerantes, o programa realiza também palestras mensais em espaços da rede municipal de ensino espalhados pela cidade. O calendário completo do Circuito Andreense de Empreendedorismo pode ser verificado em http://acesse.santoandre.br/CircuitoAndreense

Agenda do empreendedor – A abertura da programação do Circuito Andreense de Empreendedorismo também marcou o lançamento da Agenda do Empreendedor 2025. A Agenda consiste no calendário oficial de ações que serão realizadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego (SDEGE) em 2025, com eventos e capacitações voltadas aos empreendedores da cidade.

Fazem parte da programação da SDEGE ações como o Circuito Andreense de Empreendedorismo, Circuito Mulheres Empreendedoras, Feirão da Inclusão Produtiva e do Emprego, Festival Sabores da Cidade, Semana Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação, Prêmio Santo André Excelência em Gestão e o Meeting Empresarial.

Ao final do material, é possível conhecer um pouco mais sobre cada programa ofertado pela Secretaria. Também é possível acessar o calendário completo individual das ações para mais informações sobre locais e horários. Para conferir a Agenda do Empreendedor, acesse.