Santo André marca presença na Feira do Empreendedor 2024

Santo André, 11 de outubro de 2024 – Todo o conjunto de ações implementadas em Santo André com foco na criação de um ambiente de negócios favorável para empreendedores, seja de pequeno ou grande porte, está presente no estande da cidade na Feira do Empreendedor 2024 (FE24), promovida pelo Sebrae, que teve início nesta sexta-feira (11) no São Paulo Expo e segue até 14 de outubro. A visitação é gratuita, das 10h às 20h.

A FE24 será realizada em um espaço de 52 mil metros quadrados. Serão 28 atrações distribuídas em seis eixos temáticos e mais de mil espaços de exposição. O Sebrae-SP organizou mais de 440 missões que levarão empreendedores de todo o estado de São Paulo para o evento. São esperados 118 mil visitantes nos quatro dias da feira.

“Santo André, uma cidade que é a 10ª do Brasil na atração de novas franquias, responde por 70% do mercado imobiliário do ABC e é a que mais gerou emprego ao longo de 2022 e 2023, não poderia ficar de fora e deixar de mostrar o quanto o município está empenhado em ajudar os empreendedores e transformar a vida de quem quer empreender. Santo André tem mais de 105 mil CNPJs ativos e nós vamos continuar trabalhando com muito afinco e dedicação pra ajudar e colaborar com aqueles que atraem investimentos e emprego e renda para a cidade”, diz o secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Evandro Banzato.

Segundo Banzato, três pilares regem as ações da Secretaria de Desenvolvimento e estão atraindo investimentos para a cidade: a melhoria do ambiente de negócios, o incentivo à competitividade das empresas e a qualificação profissional. “A simplificação e a desburocratização em diversos segmentos da cidade colaboraram de maneira direta para que Santo André tenha obtido resultados positivos. Programas como o Papel Zero, a implementação da plataforma Acto, o início do programa Via Rápida Empresa, combinados com outras ações do governo, transformaram a cidade em campo fértil para atração de novos investimentos”, diz Banzato.

Entre as iniciativas voltadas ao empreendedorismo apresentadas por Santo André na FE24 estão a campanha Invista Santo André, o Circuito Andreense de Empreendedorismo, o Circuito Mulheres Empreendedoras, a Sala do Empreendedor, o Parque Tecnológico de Santo André, o Portal Turismo Santo André, além do Portal do Empreendedor (https://www3.santoandre.sp.gov.br/portaldoempreendedor/).

A Feira do Empreendedor do Sebrae é realizada desde 2012 com o objetivo de estimular novos negócios no Brasil e no mundo. Segundo os organizadores, além de ser uma oportunidade de fazer novos negócios, o evento é um espaço de trocas e aprendizados. Os visitantes conhecem produtos e serviços inovadores e participam de palestras e consultorias em temas como gestão, inovação, marketing, finanças, exportação, sustentabilidade e transformação digital, entre outros.