Sebrae-SP promove capacitação para mulheres empreendedoras no Grande ABC

O Sebrae-SP no Grande ABC recebeu na sua sede 52 mulheres que fazem parte da Associação de Mulheres Empreendedoras de São Bernardo do Campo e regiões (AME-SBC). Ao longo do dia, elas assistiram palestras sobre Educação Financeira, Precificação Estratégica, Marketing nas Redes Sociais e Dinâmica de Conexão.

Na abertura do evento, o gestor de Negócios do Sebrae-SP, Gustavo Fonseca, deu as boas-vindas ao primeiro encontro do ano e destacou que a instituição está de portas abertas para recebê-las. “A temporada 2025 só começou. Para vocês terem uma ideia, este é o nosso primeiro curso ou projeto de grande porte. E nada melhor do que o grupo AME para representar isso aqui com a gente”, comemorou.

Fonseca ressaltou que o Sebrae-SP está sempre disponível para apoiar empreendedores em qualquer etapa de sua jornada empresarial. “Se você está começando seu negócio, ou ainda não sabe o que fazer, se já tem um empreendimento, o Sebrae-SP pode te ajudar até um faturamento anual de R$ 4,8 milhões. Nossa missão é oferecer soluções diversas de gestão para acompanhar cada momento de sua trajetória empresarial”, concluiu.

Planejamento financeiro é o ponto fraco da maioria

A presidente da AME-SBC, Patrícia Prete, diz que, na diretoria, sete mulheres estão prontas para prestar um trabalho de apoio para incentivar outras empreendedoras. Patrícia conta que a parceria com o Sebrae-SP foi estabelecida desde a fundação da entidade, em 2022.

“A AME nasceu dentro da sala do empreendedor de São Bernardo, no Sebrae Aqui, e com isso também conhecemos o pessoal da sede. Quando precisamos de curso de formação que São Bernardo não consegue atender, a gente vem aqui para a regional. Com isso já fizemos várias ações, fomos para a Feira do Empreendedor, três anos seguidos, sendo que em 2024 tínhamos 20 mulheres representando a região”.

Ela destaca também a parceria do Banco do Brasil, que no evento orientou as participantes sobre questões financeiras. “Hoje nós vamos ter o curso de precificação, marketing e educação financeira. As principais dificuldades que as mulheres têm encontrado são relacionadas a finanças. Esse é só o primeiro de muitos eventos que queremos fazer este ano com estas parcerias”, conclui.

Uma das participantes, Nivea Ortigoso, trabalha em uma empresa especializada em soluções energéticas renováveis e telefonia móvel. “Já faço parte da Ame há algum tempo e gosto muito da forma como elas tratam as empreendedoras, com o objetivo de formar e educar as empreendedoras. E esta parceria com o Sebrae-SP potencializa isso. Então hoje a gente viu assuntos atuais e necessários, como a precificação dos nossos produtos ou serviços e uma visão do cenário econômico do Brasil. Isso fez muito sentido para nos localizar dentro deste ano de 2025. Teve também a parte do marketing digital que é extremamente importante e que pode potencializar nossos negócios. Foi um dia perfeito, de muito aprendizado”.