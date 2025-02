Sebrae-SP inaugura unidade do Sebrae Aqui em São Caetano  

Nesta terça-feira (11/02), às 18h, será inaugurada uma nova unidade do Sebrae Aqui na região do Grande ABC, na sede da Associação Comercial de São Caetano do Sul.

O atendimento é gratuito e inclui atendimento presencial com especialistas e parceiros do Sebrae-SP, além de orientações sobre abertura, encerramento e desenvolvimento de empresas (MEI, ME e EPP). Também serão disponibilizados serviços específicos para microempreendedores individuais (MEIs) e realização de palestras, oficinas e cursos voltados para quem já possui ou deseja abrir um negócio.

O horário de funcionamento para o público será das 10h00 às 16h00, de segunda até sexta-feira, por ordem de chegada.

A inauguração do Sebrae Aqui de São Caetano do Sul contará com a presença do diretor superintendente do Sebrae-SP, Nelson Hervey Costa; do gerente regional do Sebrae-SP, Vinícius Agostinho da Nóbrega; e do presidente da ACISCS (Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul), Sergio Tannuri.

Inauguração Sebrae Aqui

Data: 11/02/25, às 18h00

Endereço: Associação Comercial e Industrial de São Caetano do Sul – Rua Amazonas, 318 – Centro, São Caetano do Sul – SP