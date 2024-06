Saúde no Território leva ações ao Eldorado e Serraria

Para alcançar mais pessoas e ofertar ações de prevenção e promoção à saúde, o Programa Saúde no Território da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Diadema esteve, nesta sexta-feira (07/06), na Associação Comunitária de Todos Nós Morro do Samba e Beira Rio, território da Unidade Básica de Saúde (UBS) Serraria. Na quinta-feira (06/06), a ação foi realizada na Associação Amigos do Jardim Sapopema, território da UBS Eldorado.

O secretário municipal, José Antônio da Silva, esteve nas ações e destacou que o objetivo do programa é fortalecer a Estratégia Saúde da Família (ESF) ao levar uma equipe formada por médico, enfermeiros e agentes comunitárias de saúde para associações de bairro e entidades representativas. “O programa busca ampliar o diálogo com as pessoas, fazer o acolhimento, a prevenção e a promoção da saúde”, destacou.

Serraria

Na ação de hoje, foram atendidas 68 pessoas, com avaliação antropométrica, verificação de pressão arterial, coletas de Papanicolau, solicitação e avaliação de exames, entre outras. A ação contou ainda com 15 alunos do último ano de enfermagem da Faculdade Anhanguera.

O presidente da Associação Comunitária de Todos Nós Morro do Samba e Beira Rio, Adilson Martins Assis, ressaltou a importância de levar ações da UBS ao território. “Ajuda muito trazer o atendimento para mais perto da casa das pessoas, muitas tem diabetes, pressão alta, deficiências”, afirmou.

Para Maria das Graças Ferreira, foi uma facilidade e um incentivo para procurar acompanhamento médico. “Ajuda muito, moro aqui perto e tenho pressão alta, já passei com o médico e vou agendar meus exames”, disse.

Antônio Leotério da Silva explicou que as agentes comunitárias de saúde passaram na rua da sua casa avisando sobre a ação. “Ajuda a comunidade trazer os serviços de saúde para mais perto, mostrei o exame de sangue para o médico e já saio com pedidos de mais exames. Pesei, medi a pressão, é bom para acompanhar a saúde”.

“Fiquei sabendo e vim aqui, achei maravilhoso ser pertinho de casa”, contou Ana Márcia Alves dos Santos Pinto.

Eldorado

No Jardim Sapopema, 90 pessoas passaram pela ação, entre atendimento médico, acompanhamento do Bolsa Família, aferição de pressão arterial, glicemia, orientação com assistente social e ações de prevenção à violência contra o idoso.

Próximas ações

Na terça-feira (11/06), o Saúde no Território será no Núcleo Comunitário Joaninha, atendido pela equipe da UBS Vila Paulina. Rua Rio Beija-Flor, 13, Vila Nova Joaninha.

No dia 20, a ação será no território da UBS Parque Reid, às 9h, com ações voltadas para a saúde da família. Rua Serra de Macaé, 615, Campanário.