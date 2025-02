Saúde distribui 1,4 milhão de doses extras de vacina contra febre amarela em São Paulo

O Ministério da Saúde do Brasil anunciou a distribuição de 1,6 milhão de doses adicionais da vacina contra a febre amarela, visando reforçar a imunização em estados que têm registrado surtos recentes da doença. Entre os beneficiados, São Paulo se destaca ao receber 1,4 milhão de doses, complementando as duas milhões já enviadas ao estado neste ano. Ao todo, o ministério já disponibilizou 4,6 milhões de vacinas em todo o território nacional.

A vacinação intensificada é considerada uma das principais estratégias para controlar a febre amarela. Em 2024, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) já distribuiu mais de 20 milhões de doses em todo o Brasil, sendo mais de quatro milhões destinadas especificamente a São Paulo. Recentemente, uma nota técnica foi divulgada pelo Ministério da Saúde recomendando a vacinação contra a febre amarela como medida preventiva.

Desde novembro de 2023, o ministério tem atendido prontamente às solicitações de vacinas feitas pelo estado paulista. Após um pedido de doses extras, o Departamento do Programa Nacional de Imunizações (DPNI) estabeleceu contato com a Secretaria Estadual de Saúde para coordenar o planejamento e as estratégias de aplicação das vacinas. Os estados que também receberam as doses incluem Maranhão, Minas Gerais e Rio de Janeiro, com o Maranhão recebendo 4,8 mil vacinas.

Durante o período de monitoramento 2024/2025, foram identificados casos de transmissão do vírus em primatas não humanos nos estados de São Paulo (33), Minas Gerais (4), Roraima (1) e Tocantins (2). Adicionalmente, foram confirmados casos humanos nos estados de São Paulo (13), Minas Gerais (1) e Tocantins (1), com oito dessas ocorrências resultando em óbitos – todos em São Paulo e sem registro de vacinação entre as vítimas.

A febre amarela no Brasil é transmitida principalmente por mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes, apresentando um ciclo silvestre. Os últimos episódios de febre amarela urbana ocorreram em 1942; desde então, a transmissão ocorre exclusivamente em ambientes silvestres, onde primatas não humanos atuam como os principais hospedeiros do vírus. Os seres humanos são considerados hospedeiros acidentais na transmissão.

Para prevenção, a vacina contra a febre amarela é disponibilizada gratuitamente no Sistema Único de Saúde (SUS) durante todo o ano. Especialistas recomendam que quem planeja viajar para áreas de risco deve ser vacinado pelo menos dez dias antes da viagem, especialmente aqueles que ainda não receberam a vacina.

No ano passado, a cobertura vacinal contra a febre amarela alcançou 70%, um aumento significativo em relação aos 60,7% registrados em 2022. A vacina figura entre as treze principais do calendário infantil que demonstraram crescimento na adesão no último ano.