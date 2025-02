Ministério da Saúde alerta sobre febre amarela

O Ministério da Saúde do Brasil lançou um alerta sobre a crescente transmissão da febre amarela em quatro estados: São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins. Uma nota técnica, enviada às respectivas secretarias de saúde, ressalta que o período crítico da doença se estende de dezembro a maio, e recomenda uma intensificação nas ações de vigilância e imunização nas áreas identificadas como de risco.

Segundo informações do ministério, o estado de São Paulo concentra a maior parte dos casos registrados nas primeiras semanas de 2025. Em resposta a essa situação, foi decidido aumentar o envio de doses da vacina para o governo estadual. Ao todo, dois milhões de doses serão disponibilizadas até o início de fevereiro, das quais 800 mil são adicionais. Em janeiro, uma parte significativa, totalizando um milhão de doses, já havia sido entregue.

A determinação para o envio das novas vacinas foi discutida durante uma reunião do Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública para Dengue e outras Arboviroses (COE Dengue), realizada na última quarta-feira (29), com a presença da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. A pasta reafirmou que esse envio garantirá a disponibilidade do imunizante no estado.

Além disso, o ministério está colaborando com a Secretaria Estadual de Saúde na investigação de casos suspeitos e confirmados da doença, especialmente na cidade de Ribeirão Preto. Técnicos do ministério participarão esta semana de um encontro em Campinas com profissionais da saúde local e das cidades vizinhas.

O estoque nacional de vacinas contra a febre amarela está considerado regular, com os envios ocorrendo conforme as solicitações dos gestores estaduais responsáveis pela distribuição aos municípios. No ano passado, foram distribuídas cerca de 20 milhões de doses do imunizante, enquanto em 2025 já foram enviadas mais de 3 milhões.

Recomendações para Viajantes

Aqueles que planejam viajar para regiões onde a febre amarela está em circulação ou para áreas rurais devem verificar sua situação vacinal. É aconselhável que quem não tiver recebido a vacina ou que tenha tomado apenas a dose fracionada em 2018 procure uma unidade de saúde ao menos dez dias antes da viagem para garantir a imunização adequada.

As orientações se estendem também aos seguintes grupos:

Pessoas residentes em áreas com confirmação da circulação do vírus ou zonas rurais;

Comunidades ribeirinhas e adjacentes a parques e unidades de conservação;

Trabalhadores do setor rural, agropecuário e ambiental;

Indivíduos que ocasionalmente estejam expostos a áreas consideradas de risco.

Imunização

A vacina contra a febre amarela é uma medida fundamental na prevenção da doença. Faz parte do calendário básico de vacinação infantil para crianças entre nove meses e cinco anos, incluindo uma dose adicional aos quatro anos. Adultos entre cinco e 59 anos que ainda não tenham sido vacinados devem receber uma dose única.

Orientações Gerais

Viajantes que receberam apenas a dose fracionada em 2018 devem tomar uma dose adicional antes da viagem para regiões com circulação viral;

A “dose zero”, aplicada entre seis e oito meses, deve ser administrada somente em crianças que residem ou irão viajar para áreas com transmissão confirmada;

Pessoas com 60 anos ou mais devem passar por avaliação médica antes da vacinação.

Cuidado Pessoal

Além da vacinação, o Ministério da Saúde enfatiza a importância das medidas preventivas individuais. Recomenda-se o uso de roupas longas e sapatos fechados, bem como a aplicação de repelentes nas áreas expostas da pele. Como os mosquitos transmissores do vírus são ativos durante o dia, essas precauções devem ser adotadas ao longo do dia.

Caso surjam sintomas como febre, dores no corpo ou náuseas, é crucial procurar atendimento médico imediato e informar sobre qualquer possível exposição em áreas afetadas pela febre amarela.